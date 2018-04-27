Ещё
В ростовских трамваях начали объявлять остановки на английском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ростовских трамваях начали объявлять остановки на английском 

Деловое сообщество 1 час назад
В нескольких ростовских трамваях новой модели 71-911E City Star начали дублировать объявление остановок автоинформатором на английском языке. Нововведение запустили в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. Речь идет о нескольких вагонах, которые работают на маршруте №10 «площадь Мичурина — Сельмаш».
Предполагается, что англоязычные объявления помогут туристам сориентироваться в городских остановках. Напомним, в течение последних двух лет для Ростова было закуплено 30 новых трамвайных вагонов. Всего в городе работает сейчас пять трамвайных маршрутов, однако некоторые из них сейчас временно изменили схему движения: до 31 мая ведется реконструкция основной «трамвайной артерии» донской столицы — улицы Станиславского.
Деловое сообщество: последние новости
В дни репетиций и проведения парадов в Ростове изменятся схемы движения городских маршрутов Первые приготовления к 9 мая увидели ростовчане На фестивале болельщиков в Ростове ежедневно будут ждать 22 тыс человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна54
Что Меркель отдаст за российский газ75
Майские законы отразятся на зарплатах россиян157
Морской авиации России предрекли смерть554
Трамп сообщил о ночевке в Москве13
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение