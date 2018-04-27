В Шишкинском доме-интернете незаконно удерживали деньги пенсионеров 

В Шишкинском специальном доме-интернате в Угличском районе руководство удерживало деньги инвалидов и пенсионеров.
26 человек не получили выплаты за октябрь и ноябрь 2017 года. Об этом стало известно во время выездного приема прокурора. Правоохранители выяснили, что директор интернета убедила пенсионеров подписать заявления об удерживании средств в качестве платы за проживание.
Тем временем, это противоречит Федеральному закону «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Прокуратура направила 26 исковых заявлений в суд. В результатет руководство вернуло деньги незащищенным пенсионерам.