В Шишкинском доме-интернете незаконно удерживали деньги пенсионеров

В Шишкинском специальном доме-интернате в Угличском районе руководство удерживало деньги инвалидов и пенсионеров.

26 человек не получили выплаты за октябрь и ноябрь 2017 года. Об этом стало известно во время выездного приема прокурора. Правоохранители выяснили, что директор интернета убедила пенсионеров подписать заявления об удерживании средств в качестве платы за проживание.