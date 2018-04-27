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Президента Курганской ТПП уволили за прогул
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Президента Курганской ТПП уволили за прогул 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как рассказал «ФедералПресс» сам Назаренко, об увольнении его уведомили через смс, одновременно извещая о начислении денег за неиспользованный отпуск за минувший год, когда он работал в палате в должности ее вице-президента.
Илья Назаренко уточнил, что приказ об увольнении подписал экс-президент ТПП Евгений Сочнев, несмотря на смену руководства ТПП на ее съезде еще 27 февраля. Но юридическое оформление передачи полномочий новому руководителю палаты затянулось. Причины такого положения Евгений Сочнев публично не объявляет. Но, по информации «ФедералПресс», экс-руководство Курганской ТПП ссылается на то, что устав палаты в редакции 2016 года и с необходимыми поправками не был зарегистрирован в управлении Минюста РФ, поэтому избрание Назаренко 27 февраля было незаконным. И Евгений Сочнев, с которым заключен трудовой контракт, остается действующим президентом ТПП.
«Увольнение за прогул абсурдно— все знают, что я 25 апреля проводил бизнес-форум делегации Чешской Республики и Курганской области в комплексе «Воробьевы горы» с участием первого заместителя губернатора области Сергей Пугина, генерального консула Чешской Республики в Екатеринбурге Йозефа Маршичка, представителей нескольких фирм ЧР и ключевых производителей АПК Зауралья, сообщил Илья Назаренко «ФедералПресс». Телесюжеты об этом форуме прошли по телеканалу ГТРК «Курган».
Сегодня Илья Назаренко вылетел в Москву для обсуждения ситуации с руководством Торгово-промышленной палаты РФ.
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