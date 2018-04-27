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Налоговики сделают «контрольные ставки» в лотереях
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Налоговики сделают «контрольные ставки» в лотереях 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Российские налоговики смогут делать «контрольные закупки» для привлечения к ответственности нарушителей законодательства о проведении азартных игр и лотерей.
Напомним, что сейчас по законуорганизовывать лотереи в России имеют право Минфин и Минспорт. Также разрешены государственные лотереи, которые называются «Спортлото», «Победа» и «Гослото». При этом их доля на общемировом рынке составояет 0,15 процента. Проведение иных лотерей перестало быть законным, когда вступила в силу новая редакция закона «О лотереях».
Проекта разработало Министерство финансов, сообщает «Парламентская газета». Его авторы полагают, что «контрольные ставки» помогут эффективнее привлекать к ответственности организаторов подобных игр в интернете. Соответствующие электронные страницы внесут в единый реестр сайтов, распространяющих запрещенную в России информацию.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Перминов считает меру оправданной и достаточно эффективной.
«Механизм контрольной закупки четко прописан и уже помог изобличить немало преступников в сфере торговли наркотиками и контрафактным алкоголем», — пояснил депутат.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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