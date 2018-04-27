Ещё
Международный транспортный форум пройдет в Новосибирской области под новым брендом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международный транспортный форум пройдет в Новосибирской области под новым брендом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Международный форум «Транспорт Сибири», проводимый в Новосибирской области в 2018 году в седьмой раз, пройдет под новым брендом — VII Международный Сибирский транспортный форум. Врио заместителя Губернатора Новосибирской области Анатолий Соболев выразил уверенность в том, что форум качественно изменится.
Готовность секций деловой программы VII Международного Сибирского транспортного форума, а также специализированной выставки индустрии транспорта, транспортной и складской логистики, инфраструктурных проектов дорожно-транспортного комплекса «TransSiberia», рассматривались на заседании экспертного совета и рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий.
Как отметил Анатолий Соболев, в декабре прошлого года обновленный бренд форума был представлен на Транспортной неделе в Москве на стенде Новосибирской области. Врио заместителя Губернатора выразил уверенность, что мероприятия и обновленный бренд помогут вывести форум на новый качественный уровень.
Форум пройдет в областном центре с 16 по 19 мая. Деловая программа форума включает мероприятия по десяти тематическим секциям: воздушный транспорт, железнодорожный транспорт, внутренний водный транспорт, пассажирский транспорт, легковое такси, транспортно-логистический комплекс, безопасность населения на транспорте, дорожно-строительный комплекс, безопасность дорожного движения, наука, образование, кадры.
Кроме того, в день открытия форума пройдет большое пленарное заседание, подведение итогов форума состоится на третий день его работы. Подробнее с мероприятиями можно ознакомиться на официальном сайте форума.
Количество участников форума и выставки предполагается на уровне прошлого года — порядка восьми тысяч человек, из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Ожидается участие представителей департаментов и агентств Министерства транспорта Российской Федерации, сообщается на сайте правиельства Новосибирской области.
Напомним, что проведение VII Международного Сибирского транспортного форума и специализированной выставки индустрии транспорта, транспортной и складской логистики, инфраструктурных проектов дорожно-транспортного комплекса «TransSiberia» утверждено распоряжением Правительства Новосибирской области от 19.12.2017 № 478-рп. Организаторами форума являются Правительство Новосибирской области совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, комитетом по транспорту и строительству Государственной Думы Российской Федерации. В организации и проведении форума активную поддержку оказывает аппарат полномочного представителя Президента РФ по Сибирскому федеральному округу.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Скончался пресс-секретарь ПО «Маяк» Кирилл Зернов В предсмертной записке супруги из Омска упомянули врио губернатора Буркова В Сочи собрались представители 118 стран на форум по безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна54
Что Меркель отдаст за российский газ75
Майские законы отразятся на зарплатах россиян157
Морской авиации России предрекли смерть554
Трамп сообщил о ночевке в Москве13
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение