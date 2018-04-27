Россия и Швеция создадут выгодные условия для взаимных инвестиций

Россия одобрила проект Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительствами России и Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, сообщается на сайте кабмина.

Протоколом расширяется сфера действия Конвенции путём распространения её на налоги на имущество и капитал. Цель вносимых протоколом изменений — создание благоприятных условий для стимулирования взаимных инвестиций и более выгодного режима налогообложения для организаций, задействованных в российско-шведских отношениях.