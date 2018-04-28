Минтранс готовит программу реконструкции и строительства аэропортов в регионах 

УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /ТАСС/. Минтранс предложит в ближайшее время программу реконструкции и строительства региональных аэропортов в РФ. Она будет рассмотрена в рамках бюджетного процесса, сообщил в субботу глава федерального министерства Максим Соколов.
"Что касается аэродромной составляющей, то, выполняя поручение президента РФ, которые были даны, в том числе в послании Федеральному собранию в марте этого года, мы готовим соответствующие предложения", — заявил Соколов.
"Эти предложения будут рассматриваться в ближайшее время в рамках бюджетного процесса, то есть принятия бюджета на следующую трехлетку", — сказал Соколов в Улан-Удэ, где провел совещание по развитию аэропорта «Байкал».
По словам Соколова, вопрос обновления системы аэропортов будет решаться «не только в рамках бюджетного процесса, но и в рамках нашей госпрограммы, пролонгации ее до 2025 года, в рамках плана развития магистральной инфраструктуры, о которой говорилось в послании, по развитию нашей региональной аэропортовой сети, в том числе на Дальнем Востоке».
"Это не один, не десять, а десятки аэропортов, которые будут реконструированы, обновлены и построены заново в период бюджетного планирования", — пояснил глава Минтранса.
Что уже делается?
Отдельные элементы программы уже реализуются с привлечением инвесторов, в частности, владельца холдинга «Новапорт» Романа Троценко. «Это один из крупнейших инвесторов развития аэропортовой инфраструктуры», — сказал Соколов.
В 2018 году завершается реконструкция аэродромной составляющей Норильска, строительство взлетно-посадочной полосы в Улан-Удэ. Там же — в аэропорту «Байкал» — начнется также строительство нового аэровокзального комплекса.
В апреле Соколов заявил на Красноярском экономическом форуме, что за шесть лет в России планируется реконструировать и построить более 60 аэропортов, включая воссоздание малых аэропортов на труднодоступных территориях страны.