Минтранс готовит программу реконструкции и строительства аэропортов в регионах

"Что касается аэродромной составляющей, то, выполняя поручение президента РФ, которые были даны, в том числе в послании Федеральному собранию в марте этого года, мы готовим соответствующие предложения", — заявил Соколов.

"Эти предложения будут рассматриваться в ближайшее время в рамках бюджетного процесса, то есть принятия бюджета на следующую трехлетку", — сказал Соколов в Улан-Удэ, где провел совещание по развитию аэропорта «Байкал».

По словам Соколова, вопрос обновления системы аэропортов будет решаться «не только в рамках бюджетного процесса, но и в рамках нашей госпрограммы, пролонгации ее до 2025 года, в рамках плана развития магистральной инфраструктуры, о которой говорилось в послании, по развитию нашей региональной аэропортовой сети, в том числе на Дальнем Востоке».

"Это не один, не десять, а десятки аэропортов, которые будут реконструированы, обновлены и построены заново в период бюджетного планирования", — пояснил глава Минтранса.

Что уже делается?

Отдельные элементы программы уже реализуются с привлечением инвесторов, в частности, владельца холдинга «Новапорт» Романа Троценко . «Это один из крупнейших инвесторов развития аэропортовой инфраструктуры», — сказал Соколов.

В 2018 году завершается реконструкция аэродромной составляющей Норильска , строительство взлетно-посадочной полосы в Улан-Удэ. Там же — в аэропорту «Байкал» — начнется также строительство нового аэровокзального комплекса.

В апреле Соколов заявил на Красноярском экономическом форуме, что за шесть лет в России планируется реконструировать и построить более 60 аэропортов, включая воссоздание малых аэропортов на труднодоступных территориях страны.