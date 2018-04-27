Независимый топливный союз предложил вернуть продажу алкоголя на АЗС 

Это будет способствовать сдерживанию роста цен на бензин и поможет низкомаржинальным АЗС, говорится в письме союза председателю правительства России, его подлинность подтвердил ТАСС президент союза Павел Баженов. По его словам, письмо Медведеву было направлено 25 апреля 2018 года. Аналогичные документы были отправлены в профильные министерства, в Государственную думу и бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Павел Баженов заметил, что разрешение продажи алкогольной продукции позволит сдержать рост цен на бензин. Доходы АЗС, по его оценке, вырастут примерно на 5%, а прибыль от реализации сопутствующих товаров на 30%. Баженов также добавил, что речь идет о разрешении продажи в том числе и крепких напитков. «Почему на АЗС нельзя продавать водку? Здесь вопрос стандартов. Есть магазин при АЗС, это полноценный супермаркет, который по всем стандартам подходит и может получить лицензию. Почему нет? Почему он хуже другого супермаркета?» — сказал он.
Президент союза также заявил, что запрет продажи алкогольной продукции на АЗС, введенный в 2011 году, не привел к снижению количества ДТП с водителями в состоянии опьянения.
Независимый топливный союз объединяет независимых владельцев АЗС. В него входят 38 компаний, которым принадлежит более 400 автозаправочных станций.