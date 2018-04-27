Независимый топливный союз предложил вернуть продажу алкоголя на АЗС

Павел Баженов заметил, что разрешение продажи алкогольной продукции позволит сдержать рост цен на бензин. Доходы АЗС, по его оценке, вырастут примерно на 5%, а прибыль от реализации сопутствующих товаров на 30%. Баженов также добавил, что речь идет о разрешении продажи в том числе и крепких напитков. «Почему на АЗС нельзя продавать водку? Здесь вопрос стандартов. Есть магазин при АЗС, это полноценный супермаркет, который по всем стандартам подходит и может получить лицензию. Почему нет? Почему он хуже другого супермаркета?» — сказал он.

Президент союза также заявил, что запрет продажи алкогольной продукции на АЗС, введенный в 2011 году, не привел к снижению количества ДТП с водителями в состоянии опьянения.

Независимый топливный союз объединяет независимых владельцев АЗС. В него входят 38 компаний, которым принадлежит более 400 автозаправочных станций.