На заправки могут вернуть алкоголь

Представители Независимого топливного союза выступили с предложением о возвращении спиртных напитков на прилавки автомобильных заправок. Соответствующий документ уже был направлен премьер-министру страны.

По словам инициаторов, этот шаг позволит владельцам низкомаржинальных заправок сдерживать рост цен на топливо и оставаться конкурентоспособными по сравнению с сетевыми АЗС. Кроме того, энтузиасты отметили, что в настоящее время многие собственники заправок находятся в поиске оптимальных мер, которые бы позволили справиться с повышением оптовой стоимости бензина.