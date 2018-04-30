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На заправки могут вернуть алкоголь
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На заправки могут вернуть алкоголь 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Представители Независимого топливного союза выступили с предложением о возвращении спиртных напитков на прилавки автомобильных заправок. Соответствующий документ уже был направлен премьер-министру страны.
По словам инициаторов, этот шаг позволит владельцам низкомаржинальных заправок сдерживать рост цен на топливо и оставаться конкурентоспособными по сравнению с сетевыми АЗС. Кроме того, энтузиасты отметили, что в настоящее время многие собственники заправок находятся в поиске оптимальных мер, которые бы позволили справиться с повышением оптовой стоимости бензина.
Специалисты отмечают, что в скором времени цена на топливо в России в любом случае вырастет, а вот насколько — пока неясно. Напомним, что запрет на продажу алкоголя на АЗС вступил в силу семь лет назад. Это нововведение никак не отразилось на статистике дорожно-транспортных происшествий, поэтому вернуть спиртное на прилавки можно не опасаясь увеличения количества пьяных за рулём. Главное, чтобы магазины при АЗС имели соответствующую лицензию на продажу спиртного и могли подтвердить качество своего товара.
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