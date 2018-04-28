Медведеву предложили вернуть продажу алкоголя на АЗС

Ряд независимых участников топливного рынка написали письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева . Они отметили, что возвращение алкоголя на прилавки магазинов при заправках поможет низкомаржинальным АЗС.

В союзе заявили, что из-за низкой маржинальности с ценами на топливо «совершенно невозможная ситуация». «Сейчас мы в поиске любых адекватных мер», — цитирует ТАСС президента «Независимого топливного союза» Павла Баженова.

В случае, если продажа алкоголя возобновится, это позволит заправкам увеличить свой доход примерно на 5%, а прибыль от реализации сопутствующих товаров на 30%. «Это решение позволило бы сдержать рост цен на топливо», — подчеркнул Баженов.

Фото: Moscow-live.ru