Союз оленеводов Ямала пополнит «Бессмертный полк» «Бессмертным аргишем»

На очередном заседании правления Союза оленеводов Ямала, прошедшем 26 апреля в Салехарде , участники обсудили участие в акции «Бессмертный полк» и организации акции «Бессмертный аргиш» в рамках регионального проекта «Знамя Победы».

Планируется, что в Салехарде во время акции «Бессмертный полк» один из членов Союза оленеводов Ямала, одетый в военную форму времен Великой Отечественной войны или в малицу, встанет с оленьей упряжкой во главе колонны. За ним будут следовать ветераны отрасли, оленеводы, студенты из числа коренных малочисленных народов Севера, члены Союза оленеводов ЯНАО

Небольшая колонна из членов Союза оленеводов Ямала будет двигаться в общей колонне участников. В акции «Бессмертный полк» примут участие и члены Союза оленеводов в муниципалитетах автономного округа. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин.

Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны оленетранспортные подразделения внесли значительный вклад в победу.

«Оленей часто использовали не только для отправки раненых и доставки военных грузов, но и при заброске разведчиков в тыл врага, для вывоза подбитых самолетов и их экипажей и для поддержки связи с пограничниками, — отметил Тимур Акчурин. — Оленеводы спасли жизнь многим солдатам и командирам. Во время войны действия армейских оленетранспортов были очень эффективны. Оленеводы могли проехать по горам и болотам, запряженные олени преодолевали реки и озера, их отправляли морем в десанты. Примечательно то, что эти животные не издают ни единого звука и не могут себя выдать. Они не лают, не воют, не ржут, не стонут. Олени помогли стране выстоять и защитить родной край».

Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа планирует организовать акцию «Бессмертный аргиш». В один из предпраздничных дней её участники намерены пройти небольшим пробегом в районе Салехарда на оленьих упряжках с копией Знамени Победы и тем самым почтить память своих героических предков.