Ещё
Союз оленеводов Ямала пополнит «Бессмертный полк» «Бессмертным аргишем»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Союз оленеводов Ямала пополнит «Бессмертный полк» «Бессмертным аргишем» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На очередном заседании правления Союза оленеводов Ямала, прошедшем 26 апреля в Салехарде, участники обсудили участие в акции «Бессмертный полк» и организации акции «Бессмертный аргиш» в рамках регионального проекта «Знамя Победы».
Планируется, что в Салехарде во время акции «Бессмертный полк» один из членов Союза оленеводов Ямала, одетый в военную форму времен Великой Отечественной войны или в малицу, встанет с оленьей упряжкой во главе колонны. За ним будут следовать ветераны отрасли, оленеводы, студенты из числа коренных малочисленных народов Севера, члены Союза оленеводов ЯНАО.
Небольшая колонна из членов Союза оленеводов Ямала будет двигаться в общей колонне участников. В акции «Бессмертный полк» примут участие и члены Союза оленеводов в муниципалитетах автономного округа. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин.
Он рассказал, что в годы Великой Отечественной войны оленетранспортные подразделения внесли значительный вклад в победу.
«Оленей часто использовали не только для отправки раненых и доставки военных грузов, но и при заброске разведчиков в тыл врага, для вывоза подбитых самолетов и их экипажей и для поддержки связи с пограничниками, — отметил Тимур Акчурин. — Оленеводы спасли жизнь многим солдатам и командирам. Во время войны действия армейских оленетранспортов были очень эффективны. Оленеводы могли проехать по горам и болотам, запряженные олени преодолевали реки и озера, их отправляли морем в десанты. Примечательно то, что эти животные не издают ни единого звука и не могут себя выдать. Они не лают, не воют, не ржут, не стонут. Олени помогли стране выстоять и защитить родной край».
Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа планирует организовать акцию «Бессмертный аргиш». В один из предпраздничных дней её участники намерены пройти небольшим пробегом в районе Салехарда на оленьих упряжках с копией Знамени Победы и тем самым почтить память своих героических предков.
ИА Север-Пресс: последние новости
НОВАТЭК сообщил о повреждении одного из танкеров «Ямал СПГ» Узнай ВИЧ-статус. В Ноябрьске построили маршрут безопасности для дальнобойщиков Ямал добивается обеспечения чистой питьевой водой девяноста процентов жителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна55
Что Меркель отдаст за российский газ75
Майские законы отразятся на зарплатах россиян159
Морской авиации России предрекли смерть553
Трамп сообщил о ночевке в Москве13
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение