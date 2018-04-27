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Во Владикавказе чиновники вымогали деньги за места в детсад
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Во Владикавказе чиновники вымогали деньги за места в детсад 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во Владикавказе задержали двоих сотрудников городской администрации. Их заподозрили во взяточничестве и вымогательстве. Об этом сообщил губернатор Республики Вячеслав Битаров в ходе совещания, в котором приняли участие руководители органов местного самоуправления и члены республиканского правительства.
По словам Битарова, сотрудники полиции задержали работников мэрии, которые вымогали деньги у граждан за обустройство детей в дошкольные учреждения. Информация об этом опубликована на сайте правительства Республики Северная Осетия — Алания.
«Это произошло две недели назад, и на днях опять задержали сотрудника городской администрации, и все они уволены. Если в интернете размещена электронная очередь в детские сады, то как умудряются брать деньги за то, чтобы ребенка, минуя эту очередь, приняли в дошкольное учреждение? Почему мы мошенников набираем на работу?», — возмутился глава региона.
Он подчеркнул, что нужно усилить контроль при приеме на работу. «Если кто-то должностные обязанности не понимает, вы им разъясните, что они нужны для того, чтобы решать людские проблемы. Такая работа будет осуществляться в муниципалитетах и в министерствах, и во всех остальных органах власти нашей республики — поэтому проведите собрание коллективов», — поручил глава Северной Осетии.
Кроме того, Битаров поручил систематически контролировать ход расследования уголовных дел в отношении задержанных работников.
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