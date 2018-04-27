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В Алтайском крае организуют бесплатное обучение для аграриев
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В Алтайском крае организуют бесплатное обучение для аграриев 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Аграрии Алтайского края могут записаться на бесплатные курсы «Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства».
Обучение проводит Алтайский институт повышения квалификации агропромышленного комплекса. С 21 по 26 мая пройдет дистанционный курс, с 28 по 30 мая — очный этап обучения на базе института.
Аграриям расскажут о том, как создать крестьянско-фермерское хозяйство, как правильно вести бухучет, как заготовить качественные корма, как содержать разные виды скота. Обучение проводится за счет краевого бюджета.
Заявки на участие в программе можно подавать по телефону (3852) 52-79-46, а также по электронной почте market-aipk@mail.ru.
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