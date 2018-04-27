Власти планируют законсервировать старые скотомогильники в Приморском крае

Власти Приморского края намерены законсервировать сибиреязвенные скотомогильники. Уже объявлены аукционы на разработку проектной документации в Астраханке и Покровке. Оба контракта обойдутся краевому бюджету в 2,8 миллиона рублей. При этом подрядчик должен выполнить работы до конца июля. Об этом сообщил сайт newsvl.ru.

Вопрос консервации скотомогильников стоит в регионе очень остро. В 2011 году суд признал десять захоронений не соответствующими веттребованиям. Некоторые могильники биоотходов даже не были огорожены.

Проверка показала, что захоронение на территории Октябрьского муниципального района расположено на границе с полем совхоза «Искра», а могильник в селе Астраханка находится в 50 метрах от территории государственного образовательного учреждения профессионального образования.