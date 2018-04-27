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Секреты производства китайской керамики жуяо
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Секреты производства китайской керамики жуяо 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
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