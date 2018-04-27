Секреты производства китайской керамики жуяо

Чжэнчжоу, 26 апреля / Синьхуа / — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай / приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 26 апреля /Синьхуа/ — Городской уезд Жучжоу провинции Хэнань /Центральный Китай/ приобрел всемирную известность благодаря местной керамике жуяо. Производство данных керамических изделий требует тщательной работы с материалом и высокого мастерства. Керамика жуяо отличается уникальным цветом, оттенок которого меняется в зависимости от освещения. Традиционный процесс производства состоит из серии последовательных операций, включая выбор глины, очистку глины, изготовление заготовки, доводку заготовки, первичный обжиг, изготовление глазури, глазурование, окончательный обжиг. В 2011 году технология производства керамики жуяо была включена в 3-й список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн