Факты о людях первого десятилетия Приморья: учёный, руководители, народы

При организации края в 1938 году создали Организационный комитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Приморскому краю , ставший временным высшим органом исполнительной власти в крае и просуществовавший до января 1940 года.

Семён Иванович Шабалин — с 20 октября 1938 г. по июнь 1939 г.

Иван Алексеевич Фомичёв — с июня 1939 г. по декабрь 1939 г.

Борис Константинович Чубаров — декабря 1939 г. по январь 1940 г.

В январе 1940 года, после выборов в Приморский краевой Совет, был образован Исполнительный комитет Приморского краевого Совета, ставший высшим органом исполнительной власти в крае:

Борис Константинович Чубаров — с января 1940 г. по ноябрь 1943 г.

Антон Фёдорович Блощаненко с ноября 1943 г. по июнь 1947 г.

Николай Антонович Цукаев с июня 1947 г. по 1948 г.

Почти миллион

В 1930-е годы. руководство страны провело социально-демографическую «чистку» Приморья. Отсюда принудительно выселили несколько десятков тысяч так называемых неблагонадежных и социально-чуждых лиц. В 1937-1938 годы провели принудительную депортацию из Приморья жителей корейской и китайской национальностей, всего около 200 тысяч человек. Тем не менее, несмотря на принудительные выселения, депортации, расстрелы и возвратную миграцию, население Приморья в 30 годы. росло довольно быстро. К 1940 году численность жителей Приморского края достигла 939 тысяч человек.

Война народная

В 1941 году Приморский край вместе со всей страной поднялся на борьбу с фашистской Германией , став закрытой укрепленной базой военно-морских сил Тихоокеанского флота. В годы Великой Отечественной войны Приморье сыграло огромную роль в обеспечении советских войск, переправив львиную долю грузов по ленд-лизу. Годы войны стали для приморцев временем напряжения всех жизненных сил. На край легла большая нагрузка по производству военной техники и снарядов, судоремонту, добыче леса, угля, редких и цветных металлов. Приморье вместе с другими прибрежными районами Дальнего Востока стало практически единственной рыбопромысловой базой страны. Порт Владивосток Дальневосточное морское пароходство и Дальневосточная железная дорога выполняли основной объём транспортных перевозок в СССР.

Мы живём в Приморье

В крае проживают представители более 160 национальностей. По данным Всероссийской переписи 2010 г., 85,66% жителей края — русские, 2,55% — украинцы, 0,96% — корейцы. Коренные жители Приморья — удэгейцы, нанайцы, орочи, тазы, из не перебравшихся в город и сохранивших традиционный образ жизни, их насчитывается не более 1,5-2 тысяч человек. Они живут в основном в северных районах края — Тернейском, Красноармейском, Пожарском. Самые известные «аборигенные» поселки — Красный Яр и Агзу.

Кстати

Огромный вклад в изучение края внес выдающийся путешественник и ученый В. К. Арсеньев. Более 30 лет своей жизни он отдал исследованиям Дальнего Востока. Его книги, очерки способствовали широкому распространению знаний о крае.