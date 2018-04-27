Предложение создать в Шанхае специальный финансовый суд получило поддержку законодателей

Пекин, 27 апреля / Синьхуа / — Законодатели Китая выступили в поддержку предложения о создании специализированного суда в Шанхае для решения споров, связанных с финансами.

Во вторник в Пекине в рамках 2-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 13-го созыва прошли групповые обсуждения, по результатам которых был принят проект решения о создании Шанхайского финансового суда.

Предложение создать специализированный финансовый суд, который поможет предотвратить основные финансовые риски, будет гарантировать безопасность национальной экономики и обеспечивать правовую поддержку финансовой деятельности, получило поддержку большинства законодателей во время обсуждения.

Новый суд средней ступени будет рассматривать коммерческие споры, связанные с ценными бумагами, счетами, финансовыми кредитами и административные дела, сказано в проекте решения.

По словам члена ПК ВСНП Инь Ицуя, новый специализированный суд будет способствовать повышению доверия к судебной системе и эффективности судебных разбирательств по делам, связанным с финансовыми спорами, а также улучшению международного имиджа Китая.

Представляя законодателям проект создания данного суда, председатель Верховного народного суда КНР Чжоу Цян отметил, что в 2017 г. суды Шанхая в первой инстанции рассмотрели более 179 тыс. дел, связанных с финансами.

Число судебных исков по делам данной категории в Шанхае росло в среднем на 51 процент в год с 2013 по 2017 гг., добавил он.

Проводимая раз в два месяца сессия началась в среду. На ней был рассмотрен проект пересмотра Уголовно-процессуального кодекса КНР и закона, призванного защищать, в частности, репутацию и честь живых и погибших героев.

Групповые обсуждения вопросов повестки дня проходят со среды по пятницу.

В четверг днем председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу и его заместители заслушали результаты проведенных обсуждений.

Сессия по вопросам законодательства завершится в пятницу. -0-