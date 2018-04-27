Ещё
Ротонду на Центральной набережной восстановят по архивным документам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ротонду на Центральной набережной восстановят по архивным документам 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Ротонду на Центральной набережной Волгограда отреставрируют, опираясь на архивные документы, а также усилят ее фундамент методом инъектирования, чтобы грунт под ней не просаживался.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на днях специалисты демонтировали балюстраду с одной из подпорных стенок — ограждение, состоящее из фигурных столбиков, соединенных сверху перилами. Скоро конструкцию отправят в мастерскую, в которой профессиональные реставраторы по архивным документам и сохранившимся деталям восстановят все ее элементы. «При разработке проекта реконструкции ротонды мы опирались на фото и видео прошлых лет», — отметил реставратор проекта Дмитрий Онипченко. Напомним, что ротонда является объектом культурного наследия.
Добавим, что при реставрации ротонды специалисты будут использовать точно такие же материалы, из которых состоит сама конструкция.
Перед тем, как приступить к основным работам, эксперты провели геологические изыскания и очистили ротонду от верхних слоев старой краски и штукатурки. После получения результатов лабораторных исследований подрядчик усилит конструкцию ее подпорных стен и выполнит реставрацию балюстрады.
АиФ Волгоград: последние новости
В шести районах Волгограда отключат горячую воду с 24 апреля Волгоградцы смогут купить транспортные карты, выполненные в стиле ЧМ-2018 Кому мешает дом? В Волгограде несколько семей хотят выгнать на улицу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна54
Майские законы отразятся на зарплатах россиян155
Что Меркель отдаст за российский газ71
Морской авиации России предрекли смерть548
Трамп сообщил о ночевке в Москве14
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение