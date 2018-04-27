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Правительство запретит дронов на ЧМ-2018
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Правительство запретит дронов на ЧМ-2018 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Дронам запретят летать над объектами ЧМ-2018, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Пятигорска.
В городах, принимающих чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля, вводятся повышенные меры безопасности. Горожанам и туристам запретят запускать беспилотники на территории тренировочных площадок, аэропорта «Минеральные Воды» и санатория «Источник» в Ессентуках.
Сейчас управление квадрокоптерами регулируется Воздушным кодексом РФ и федеральным законом ФЗ №60 от 19 марта 1997 года, исправленным и дополненным 5 июля 2017 года. Закон гласит, что беспилотные воздушные суда массой более 30 кг необходимо регистрировать. Владельцы более лёгких квадрокоптеров могут обойтись упрощённой формой регистрации.
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