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В Омске все фонтаны заработают до 9 мая
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В Омске все фонтаны заработают до 9 мая 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сегодня, 27 апреля, специалисты БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» начали чистить фонтаны на улице Чокана Валиханова. Гидротехнические объекты на этой улице заработают уже 1 мая.
«Нужно очищать водоводы, убирать мелкий мусор и листву, которые попадают извне, следить, чтобы вода на форсунки подавалась с хорошим напором, и они не забивались. Интересно, что, несмотря на отсутствие чаши, гости города все равно оставляют в фонтане монетки, бросая их сквозь дренажную решетку. Надеемся, примета срабатывает, и люди возвращаются сюда, чтобы полюбоваться красотой Омска», — заявил инженер-энергетик БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Виктор Сунцов.
Отметим, что специалисты чистят и другие фонтаны в Омске. Запустить их планируют до 9 мая.
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