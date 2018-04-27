В Омске все фонтаны заработают до 9 мая

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня, 27 апреля, специалисты БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» начали чистить фонтаны на улице Чокана Валиханова. Гидротехнические объекты на этой улице заработают уже 1 мая.

«Нужно очищать водоводы, убирать мелкий мусор и листву, которые попадают извне, следить, чтобы вода на форсунки подавалась с хорошим напором, и они не забивались. Интересно, что, несмотря на отсутствие чаши, гости города все равно оставляют в фонтане монетки, бросая их сквозь дренажную решетку. Надеемся, примета срабатывает, и люди возвращаются сюда, чтобы полюбоваться красотой Омска », — заявил инженер-энергетик БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Виктор Сунцов.

Отметим, что специалисты чистят и другие фонтаны в Омске. Запустить их планируют до 9 мая.