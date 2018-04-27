Завершающий американское турне президент Франции становится настоящим символом страны, которая вызывает за океаном восхищение с примесью зависти. Он может воспользоваться этим, чтобы добиться подвижек по ключевым международным вопросам.
Франция никогда не была безразлична США. Американская элита любит сравнивать с ней собственную систему (нравственные ценности, споры об оружии, экономическая модель) и пользуется ей как мерилом для оценки других европейских стран. Упоминания Франции и исторических связей двух стран вызывает сильные, но смешанные чувства, которые могут колебаться от восхищения до резкого неприятия. Так, в 2003 году несогласие с войной в Ираке повлекло за собой яростную антифранцузскую информационную кампанию.
Близкий избирательный график двух стран вернул в 2016 году интерес к трансатлантическим сравнениям. Разочарование в демократии, размытие социального полотна и Брексит — все это подпитывало готовую выплеснуться на Запад популистскую волну. Ошарашенные избранием Дональда Трампа вашингтонские круги с печалью смотрели на президентские выборы во Франции и предрекали скорую гибель Европы, чтобы справиться с хаосом в американских властных структурах. Как бы то ни было, Франция не рухнула, несмотря на теракты, а ЕС сообща и решительно подошел к Брекситу.
Год спустя разобщенная Америка продолжает проецировать на Францию свои иллюзии, однако взгляд на нее изменился. Хотя некоторые сторонники американских ультраправых увидели в победе Эммануэля Макрона руку ненавистной им глобализованной элиты, обеспокоенная выходками «своего» президента умеренная группа республиканцев с интересом следила за примером мирной политической революции, который подала Франция. Для погрузившейся в себя демократической оппозиции французский опыт стал подтверждением либеральной и открытой миру политической платформы, которая предлагалась США. Выступления президента Франции на английском языке широко разошлись в СМИ и социальных сетях.
Американские обозреватели отмечают особый характер личных отношений глав двух государств, однако нельзя не признать, что они напрямую пошли на пользу Дональду Трампу. Из-за удара по его легитимности в связи с подозрениями во вмешательстве в выборы и прочими скандалами Трампу трудно утвердиться в президентском статусе, а за границей он непопулярен. Поэтому его неочевидная связь с Эммануэлем Макроном смягчает его имидж и подкрепляет статус международного деятеля, к которому он так стремится. В этом плане о многом говорит позиция консервативных СМИ, которые нередко критиковали Францию, однако теперь сделали главными целями нападок Германию и Швецию.
Этот «французский момент» в США отчасти связан со сложившимися обстоятельствами. Традиционные двигатели трансатлантических отношений заглохли из-за евроскептического настроя американского лидера. Столь любимая при Бараке Обаме Германия Ангелы Меркель резко настроена против Трампа, а ослабленная Великобритания, которую оскорбили комментарии президента США о терактах 2017 года Лондоне, направляет большую часть дипломатических усилий на переговоры по Брекситу. Париж, чья способность в одиночку проводить смелые военные операции вызывает уважение в Вашингтоне, умело занял позицию переводчика между США и разочарованными молчаливыми европейцами.
Никто не может игнорировать первую мировую державу. Личностные качества и политические взгляды президента Трампа могут быть спорными, но дипломатические отношения охватывают государства, а не отдельных людей. Раз окружение Европы дестабилизировано в Сахеле, на Украине и на Ближнем Востоке, ей срочно необходим откровенный диалог с непредсказуемым американским союзником. Франция должна воспользоваться своим американским моментом, чтобы убедить президента Трампа защитить международный порядок, который хотят пошатнуть Россия и Китай, и не приносить отношения с Европой в жертву политике «Америка прежде всего».
Визит Трампа в Париж в прошлом году оставил ощущение незавершенности. Президент США был впечатлен парадом (он намеревается воспроизвести его в Америке), но практически не изменил позиции по главным международным вопросам. С тех пор ситуация только ухудшилась. США принимают протекционистские меры против европейской промышленности. Дональд Трамп называет парижское соглашение по климату «катастрофическим» и грозит выйти 12 мая из договора по иранской ядерной программе, если европейцы не добьются значимых уступок от Тегерана. Поэтому в ходе нынешнего трехдневного визита в США Макрон, чье мужественное рукопожатие прославилось на другом берегу Атлантики, должен проявить настоящую жесткость с американским коллегой.