Минпромторг рассказал о росте швейного производства в России

Минпромторге обратили внимание на положительную динамику в швейной отрасли России за 2017 год. В ведомстве объясняют ее техническим перевооружением и улучшением условий обеспечения сырьем, сообщил сайт RT.

По итогам 2017 года, товаров собственного производства в швейной отрасли отгружено почти на 4% больше, чем за предыдущий год. Общая сумма такой продукции составила 151,7 миллиарда рублей.

В настоящее время идет активное развитие производства одежды для занятий спортом и отдыха, производятся мужские костюмы и детская обувь. Больше стали выпускать постельного белья и изделий из текстиля, предназначенных для путешествий.

С учетом озвученных Минпромторгом данных, доля российской швейной продукции на внутреннем потребительском рынке равняется порядка 20%.

Ведомство отмечает растущие объемы контрактного производства в России транснациональных брендов. Расширяются и сети магазинов отечественных торговых марок. Все это оказывает позитивное влияние на рост спроса на российские товары, добавили в министерстве.