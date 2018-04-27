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Минпромторг рассказал о росте швейного производства в России
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Минпромторг рассказал о росте швейного производства в России 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Минпромторге обратили внимание на положительную динамику в швейной отрасли России за 2017 год. В ведомстве объясняют ее техническим перевооружением и улучшением условий обеспечения сырьем, сообщил сайт RT.
По итогам 2017 года, товаров собственного производства в швейной отрасли отгружено почти на 4% больше, чем за предыдущий год. Общая сумма такой продукции составила 151,7 миллиарда рублей.
В настоящее время идет активное развитие производства одежды для занятий спортом и отдыха, производятся мужские костюмы и детская обувь. Больше стали выпускать постельного белья и изделий из текстиля, предназначенных для путешествий.
С учетом озвученных Минпромторгом данных, доля российской швейной продукции на внутреннем потребительском рынке равняется порядка 20%.
Ведомство отмечает растущие объемы контрактного производства в России транснациональных брендов. Расширяются и сети магазинов отечественных торговых марок. Все это оказывает позитивное влияние на рост спроса на российские товары, добавили в министерстве.
Накануне президент РФ Владимир Путин ознакомился с наработками по производству электрокаров. О технологиях для их создания главу государства познакомил ректор политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.
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