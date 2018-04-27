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Кривая Казань. Свежий сборник
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Кривая Казань. Свежий сборник 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Весна ярче показывает мелкие городские проблемы. Пользователи «Народного контроля» видят больше недочетов. Городская администрация оперативно находит эти недочеты и устраняет.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Крытый переход на Профсоюзной, укрывающий пешеходов от дождя и строительного мусора, стал опасным. Во-первых, он трещит от порывов ветра. Во-вторых, разваливается буквально каждую минуту.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  В центре Казани, на тротуаре по улице Галактионова, появилась дыра. Местные жители отмечают, что она становится шире с каждым днем.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Во дворе на Право-Булачной проседает газон. Асфальт не отстает и тоже берет курс на глубину.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Казанцы просят обозначить наземный пешеходный переход у выхода из станции метро «Кремлевская». Подземным переходом, как оказалось, пользуются не все. Пешеходы просто перебегают дорогу, создавая опасные ситуации.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  У здания «Ильдан-лик» на улице Саид-Галеева есть фонтан. Он, конечно, давно не работает. Пользователи «Народного контроля» сравнивают то, что осталось от фонтана, с гробницей фараона. Похоже.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  В самом центре Казани, на улице Пушкина, можно столкнуться с неудобным тротуаром. Брусчатка обрывается прямо посередине пути. Приходится шагать по бетону.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  У входа в подземный пешеходный переход на улице Баумана погнулся столб со знаком «Метро». Есть надежда, что его приведут в порядок до массово приезда туристов в Казань.
Фото: e-Kazan.ru  Рушится плита рядом с Вечным огнем в парке Горького. По всей вероятности, это дело рук вандалов.
Собственные зарисовки с улиц Казани можно присылать на info@e-Kazan.ru с пометкой «На Кривую Казань!».
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