Кривая Казань. Свежий сборник

Весна ярче показывает мелкие городские проблемы. Пользователи «Народного контроля» видят больше недочетов. Городская администрация оперативно находит эти недочеты и устраняет.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Крытый переход на Профсоюзной, укрывающий пешеходов от дождя и строительного мусора, стал опасным. Во-первых, он трещит от порывов ветра. Во-вторых, разваливается буквально каждую минуту.

Фото: uslugi.tatarstan.ru В центре Казани , на тротуаре по улице Галактионова, появилась дыра. Местные жители отмечают, что она становится шире с каждым днем.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Во дворе на Право-Булачной проседает газон. Асфальт не отстает и тоже берет курс на глубину.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Казанцы просят обозначить наземный пешеходный переход у выхода из станции метро «Кремлевская». Подземным переходом, как оказалось, пользуются не все. Пешеходы просто перебегают дорогу, создавая опасные ситуации.

Фото: uslugi.tatarstan.ru У здания «Ильдан-лик» на улице Саид-Галеева есть фонтан. Он, конечно, давно не работает. Пользователи «Народного контроля» сравнивают то, что осталось от фонтана, с гробницей фараона. Похоже.

Фото: uslugi.tatarstan.ru В самом центре Казани, на улице Пушкина, можно столкнуться с неудобным тротуаром. Брусчатка обрывается прямо посередине пути. Приходится шагать по бетону.

Фото: uslugi.tatarstan.ru У входа в подземный пешеходный переход на улице Баумана погнулся столб со знаком «Метро». Есть надежда, что его приведут в порядок до массово приезда туристов в Казань.

Фото: e-Kazan.ru Рушится плита рядом с Вечным огнем в парке Горького. По всей вероятности, это дело рук вандалов.

Собственные зарисовки с улиц Казани можно присылать на info@e-Kazan.ru с пометкой «На Кривую Казань!».

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