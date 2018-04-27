Топливо на АЗС с мая начнут проверять по обновлённому ГОСТу

Пробы на заправках с 1 мая 2018 года можно будет брать непосредственно из «пистолета».

В силу с начала следующего месяца вступят поправки в действующий ГОСТ для методов отбора проб топлива на автозаправках. По словам заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова, теперь представители как госорганов, так и общественных организаций смогут беспрепятственно забирать пробы из топливозаправочного крана.

Согласно ныне действующему ГОСТу, у контролеров есть право отбирать пробы только из хранилища. Как сообщают «Известия», нередко у инспекторов Росстандарта возникала проблема: взять пробу было невозможно из-за технических особенностей резервуаров. При этом из «пистолета» топливо для проверки можно взять только с согласия владельца автозаправки.

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Представители общественных организаций, которым не требовалось разрешение на забор из топливозаправочного крана, также сталкиваются с проблемами: владельцы АЗС часто оспаривали результаты проверок из-за отбора проб, который проводился не в соответствии с ГОСТом. Отметим, деньги за пробы общественники, как правило, берут из собственных карманов.

Обновлённый документ с 1 мая начнёт действовать на территории всех стран ЕАЭС . По словам Алексея Кулешова, теперь у собственников автозаправок будет меньше возможностей оспорить результаты контрольных закупок, чтобы затянуть процесс проверки.

Росстандарт в ноябре 2017 года утвердил для представителей общественных организаций методические рекомендации (что упростило взаимодействие). Проверки топлива в РФ осуществляют Федерация автовладельцев России, Российский топливный союз, «Гражданский контроль качества топлива», «Общественный контроль России», ассоциация автомобилистов «АсАвто», Объединение потребителей России и другие.

По данным Росстандарта, качество топлива на автозаправках постепенно становится выше: если в 2015 году контрафакт оказывался на каждой пятой заправке (20%), то по итогам 2017-го доля таких АЗС снизилась до 11%. Некачественное топливо чаще всего находят на тех автозаправках, которые не входят в сетевые холдинги.

По мнению руководителя «Гражданского контроля качества топлива» Дмитрия Курзанцева, вступление в силу поправок в ГОСТ, затрудняющих оспаривание результатов проверок, должно привести к «ускоренному очищению рынка» от недобросовестных поставщиков горючего.

В середине прошлого месяца стало известно о том, что за некачественное топливо автозаправщикам начали выписывать оборотные штрафы. Первый зафиксирован во Владимирской области (входит в ЦФО). При этом чаще всего горючее ненадлежащего качества обнаруживается на заправках в Южном, Северо-Западном округах, а также в Сибири. Напомним, первое выявленное нарушение карается материальным взысканием в размере 1% от выручки АЗС за прошедший календарный год.

По материалам: www.kolesa.ru