Пентагон подсказал России пути решения сирийской проблемы

Мы все должны поддерживать женевский процесс и прийти к дипломатическому решению этого (кризиса — ред.). (Спецпредставитель генсека ООН — ред.) Стаффан де Мистура старается, и Россия должна помочь ему, если она хочет найти путь к более стабильному Ближнему Востоку

— Джеймс Мэттис.

Также Джеймс Мэттис обратился к конгрессменам с просьбой сделать исключения из закона об антироссийских санкциях для трех азиатских государств: Индии, Вьетнама Индонезии . По его словам, это позволит наладить рынок сбыта американского вооружения в этих странах.

Джеймс Мэттис заявил, что США сомневаются в российской стороне как в партнере по контролю над вооружениями. По его словам, Россия продолжительное время нарушает договоренности о снижении запаса ракет средней и меньшей дальности.