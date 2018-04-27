Пентагон подсказал России пути решения сирийской проблемы 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал российскую сторону поддержать женевский процесс под эгидой ООН по урегулированию обстановки в Сирии. Слова министра обороны США привело РИА «Новости».
Мы все должны поддерживать женевский процесс и прийти к дипломатическому решению этого (кризиса — ред.). (Спецпредставитель генсека ООН — ред.) Стаффан де Мистура старается, и Россия должна помочь ему, если она хочет найти путь к более стабильному Ближнему Востоку
— Джеймс Мэттис.
Также Джеймс Мэттис обратился к конгрессменам с просьбой сделать исключения из закона об антироссийских санкциях для трех азиатских государств: Индии, Вьетнама и Индонезии. По его словам, это позволит наладить рынок сбыта американского вооружения в этих странах.
Джеймс Мэттис заявил, что США сомневаются в российской стороне как в партнере по контролю над вооружениями. По его словам, Россия продолжительное время нарушает договоренности о снижении запаса ракет средней и меньшей дальности.