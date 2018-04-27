Промсвязьбанк завершил проект по автоматизации взаимодействия с Пенсионным фондом России

С помощью этого модуля банк сможет формировать и направлять в Пенсионный фонд отчеты следующих видов: ODOV — о выдаче сумм по доверенности; OLOB — об отсутствии обращений; OBKT — о владельцах банковских карт; OPSP — о владельцах счетов переводов; SOST — об обстоятельствах, влияющих на выплату (по запросу на одно лицо или группу лиц).

Проект реализовался в несколько этапов. К июлю 2017 г. и ноябрю 2017 г. в банке последовательно были решены задачи по загрузке реестров из ПФР и по возврату сумм и уведомлений. Затем модуль был доработан под особенности обмена с разными отделениями ПФР.

"Меньше чем за год мы смогли реализовать масштабный проект по автоматизации обмена данных с ПФР. Благодаря качественным решениям R-Style Softlab все это стало возможным. Для банка крайне важно создавать технологическую среду и автоматизировать как можно больше действий в нашей повседневной работе", — прокомментировал Андрей Овсянников , вице-президент по информационным технологиям Промсвязьбанка