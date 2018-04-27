Самаранефтегаз ведет комплексную работу в сфере промышленной безопасности

Политика НК «Роснефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды определяет соответствующую деятельность АО «Самаранефтегаз».

На предприятии внедрена интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в соответствии с требованиями стандартов ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Акционерное общество регулярно проходит надзорные аудиты и подтверждает сертификацию. Благодаря этой системе работа в сфере охраны труда и окружающей среды ведется комплексно и равномерно. Ставка делается на приоритет предупреждающих мер перед реагирующими, поэтому основное внимание уделяется обучению персонала, информированию сотрудников, проведению тематических семинаров и другим формам вовлечения работников в процесс, включая проведение различных конкурсов по охране труда, в том числе ежегодный смотр-конкурс на лучшее структурное подразделение по результатам работы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Регулярно на базе Учебного центра АО «Самаранефтегаз» организуется обучение персонала безопасности труда, обучение и проверка знаний руководителей и специалистов по охране труда, предаттестационная подготовка и аттестация по промышленной безопасности.

На предприятии проводится специальная оценка условий труда, предварительные и периодические медицинские осмотры, учебно-тренировочные занятия, тематические совещания «Час безопасности».