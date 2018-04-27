Определено место нового ипподрома Ростова

Новый ростовский ипподром будет построен напротив памятника Тачанке в районе южного выезда из донской столицы. Об этом в ходе заседания регионального правительства рассказал руководитель «Газпром Межрегионгаз Ростов» Владимир Ревенко , сообщает Donnews

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос обеспечения участка инфраструктурой. Площадку подготовят к строительству к концу 2019 года.

Напомним, в 2011 году стало известно, что новый ипподром планирует строить «Юг Руси», для этого даже была отведена площадка в район нынешнего стадиона «Ростов-Арена», однако потом от этих планов отказались. В 2016 году «Газпром Межрегионгаз Ростов» планировал начать строительство ипподрома в станице Старочеркасской, где создается новый донской кинокластер. Однако, теперь ясно, что и эти планы были скорректированы.