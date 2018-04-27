Председатель СО РАН объявил о конце войны с ФАНО

Развитие Академгородка 2.0 Предложения по развитию социальной инфраструктуры уже собраны. Они готовились руководителями соответствующих районов — Советского района, Кольцово, Краснообска. Согласование этих предложений, по словам председателя СО РАН, потребует одобрения общественности, чтобы планы по развитию соответствовали мнению родителей тех детей, которые в дальнейшем будут учиться в НГУ.

— Сейчас в Академгородке не осталось практически ни одного детского учреждения: ликвидирован все спортивные школы, клуб юных техников не на том уровне, который должен быть в центре российской науки, станция юных натуралистов тоже в плохом состоянии, аналога дворца пионеров у нас нет. В Верхней зоне для того, чтобы дети могли учиться петь и танцевать, используется приспособленный детский садик, — рисует печальную картину упадка центра сибирской науки Валентин Пармон . — Друзья, если мы говорим, что хотим оставить детей здесь, родители должны чувствовать, что здесь уютно.

Несмотря на то, что школы Академгородка дают хорошее образование, у них другая проблема. Большинство переполнены, дети в них занимаются в две, а иногда и почти в три смены.

— Школы тоже нужно развивать и строить. Это отражено в тех предложениях, которые есть, мы будем согласовывать это с общественностью, и добиваться федерального финансирования, — пообещал Пармон.

По результатам визита Президента РФ Владимира Путина Новосибирск сформирован ряд предложений по развитию инфраструктуры Академгородка. В окончательном виде эти предложения были опубликованы 18 апреля.

— Сибирское отделение недавно передало земли, на которых находится НГУ, в распоряжение университета, чтобы обеспечить строительство новых зданий, общежитий. Скоро начнутся переговоры по поводу выделения под эти цели федеральных средств.

Основная задача, которую ставит для себя СО РАН — создание точек притяжения для роста числа высококвалифицированных специалистов в Сибири.

— Поскольку все планы развития Новосибирского научного центра будут базироваться на научной инфраструктуре, которая потребует организации дополнительных рабочих мест, когда мы заверщим согласование первого вопроса (пока рассмотрели только шесть вопросов, еще на очереди около 15) проектов по научной инфраструктуре. Сразу после этого начнется обсуждение социальной инфраструктуры.

Война окончена

Президент РАН Александр Сергеев в одном из выступлений сказал, что с 2013 по 2017 годы Российская Академия находилась в состоянии войны с государственной структурой — Федеральным агентством научных организаций (ФАНО), куда переданы все активы научных академических институтов.

— Сергеев отметил, что война окончена. С конца прошлого года ситуация восстанавливается. Академия наук и Федеральное агентство пытаются понять друг друга, стараемся разбирать камни, которые разбросаны. В этом и заключается основной эффект тех действий, которые сделаны и Академией наук, и Сибирским отделением за последние полгода, — отметил председатель СО РАН, академик Валентин Пармон на пресс-конференции в ТАСС 27 апреля.

По словам Пармона, государство наконец-то стало обращать больше внимания на взаимодействие с российской наукой: