В Минстрое РФ оценят проекты по благоустройству малых городов Оренбуржья

На победу во всероссийском конкурсе по благоустройству городов будут претендовать 6 муниципалитетов нашей области: Бузулук Медногорск , Бугурусан, а также Ясненский, Кувандыкский и Соль-Илецкий городские округа. Конкурс проходит в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.

В Правительстве области сообщают, что ранее главы малых городов представили свои проекты по обустройству парков, дворов и других общественных мест. В Бузулуке, например, жители города поддержали благоустройство Никольского сквера, в Кувандыке — проект набережной реки Сакмара, а в Медногорске хотят реконструировать городской парк. Все эти проекты уже на этой неделе рассмотрит конкурсная комиссия в Минстрое страны.

«Участие в конкурсе — это хорошая возможность привлечь дополнительное финансирование на благоустройство общественных территорий и парковых зон. Важным критерием является и вовлечение предпринимательского сообщества, которое готово вкладывать собственные средства в развитие той или иной территории», — подчеркнул Александр Полухин

По итогам жюри отберет 80 победителей, среди которых будут 60 малых городов и 20 исторических поселений. Каждый из них может получить из госбюджета до 100 млн рублей. Самых достойных определят уже к концу мая.