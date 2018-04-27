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В Минстрое РФ оценят проекты по благоустройству малых городов Оренбуржья
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В Минстрое РФ оценят проекты по благоустройству малых городов Оренбуржья 

ProOren 21 минуту назад
Фото: ProOren
На победу во всероссийском конкурсе по благоустройству городов будут претендовать 6 муниципалитетов нашей области: Бузулук, Медногорск, Бугурусан, а также Ясненский, Кувандыкский и Соль-Илецкий городские округа. Конкурс проходит в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.
В Правительстве области сообщают, что ранее главы малых городов представили свои проекты по обустройству парков, дворов и других общественных мест. В Бузулуке, например, жители города поддержали благоустройство Никольского сквера, в Кувандыке — проект набережной реки Сакмара, а в Медногорске хотят реконструировать городской парк. Все эти проекты уже на этой неделе рассмотрит конкурсная комиссия в Минстрое страны.
«Участие в конкурсе — это хорошая возможность привлечь дополнительное финансирование на благоустройство общественных территорий и парковых зон. Важным критерием является и вовлечение предпринимательского сообщества, которое готово вкладывать собственные средства в развитие той или иной территории», — подчеркнул Александр Полухин.
По итогам жюри отберет 80 победителей, среди которых будут 60 малых городов и 20 исторических поселений. Каждый из них может получить из госбюджета до 100 млн рублей. Самых достойных определят уже к концу мая.
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