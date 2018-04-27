Бесконтрольный газ. Почему газовое оборудование в домах Омска не проверяют?

В редакцию «АиФ в Омске» пришло письмо читателя, он ссылается на приказ Гостехнадзора России № 613 от 17.12.13 года, по которому все внутренние газопроводы в домах должны быть обследованы на предмет коррозии по прошествии 30 лет со дня ввода в эксплуатацию, после чего эта работа должна проводиться каждые пять лет.

Как замечает наш читатель, не проведённое вовремя исследование оборудования чревато возникновением чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах, что может привести к более масштабным трагедиям, чем серия взрывов газовых баллонов (что, к сожалению, произошло в Омской области минувшей зимой и весной).

Куда отправить запрос?

Корреспонденты «АиФ в Омске» обратились с официальными запросами в органы власти и надзорные ведомства, чтобы запустить процедуру широкого общественного обсуждения этого животрепещущего вопроса.

Получен ряд ответов, которые не убеждают редакцию в том, что в данном направлении в Омской области сделано достаточно для соблюдения безопасности.

Первый заместитель руководителя главного управления госстройнадзора и госэкспертизы Омской области Андрей Малеев предложил обратиться с этим вопросом в Сибирское управление Ростехнадзора . Мы, естественно, последуем этому совету.

областной прокуратуре журналистам порекомендовали обратиться с запросом в Госжил­инспекцию (ГЖИ) по Омской области. Помимо этого, и.о. начальника управления по надзору за исполнением законов Татьяна Чистякова подчеркнула, что прокуратура региона организовала проверку полноты реализации ГЖИ полномочий при осуществлении контроля за содержанием ВДГО. О результатах проверки прокуроры обещали уведомить издание позднее.

Что скажут законодатели?

Чтобы расширить число участников широкого обсуждения этой взрывоопасной темы, журналисты обратились в законодательные органы власти города и региона. В частности, по словам спикера горсовета Владимира Корбута , депутаты разделяют обеспокоенность вопросами обеспечения надёжности газоснабжения при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. А вице-спикер Заксобрания Омской области Александр Артёмов на запрос журналистов ответил, что вопросы правового регулирования в области обеспечения безопасного использования и содержания ВДГО отнесены к компетенции федеральных органов власти.

«Законодательным собранием принято постановление № 90 «Об обращении Заксобрания к председателю правительства России Д. А. Медведеву о внесении изменений в постановление правительства от 14 мая 2013 года „О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании ВДГО“. Оно предусматривает изменения, направленные на совершенствование процедуры приостановления подачи газа при нарушении правил использования и содержания газового оборудования», — подчеркнул Артёмов.

Более того, в главном управлении региональной безопасности Омской области «АиФ в Омске» рассказали, что с 28 ноября 2016 года создана рабочая группа по вопросу безопасного использования газа и содержания газового оборудования. Рабочую группу сейчас возглавляет заместитель председателя правительства ­Сергей Фролов

Нельзя сказать, что соответствующая рабочая группа достаточно хорошо справилась со своими полномочиями во время зимних ЧП, связанных с газовыми баллонами. Возможно, к вопросу контроля за проведением ВДГО отнесутся с большим пониманием.

«АиФ в Омске» продолжит следить за развитием этой темы и надеется, что в результате в регионе будут выработаны механизмы противодействия возможным чрезвычайным ситуациям в сфере газоснабжения.