Суд оштрафовал на 5 тыс. рублей главреда сайта «Эхо Москвы» за нарушение закона о СМИ

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Мировой судебный участок Пресненского района № 416 в пятницу назначил главному редактору сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталию Рувинскому административный штраф в 5 тыс. рублей за нарушение закона о СМИ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По итогам рассмотрения административного протокола по статье 13.21 КоАП РФ ("Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации") суд назначил Рувинскому административный штраф в размере 5 тыс. рублей", — сказала представитель суда. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичный протокол в отношении самой радиостанции.

Санкция статьи 13.21 КоАП РФ предусматривает административное наказание для должностных лиц в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, и от 20 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

В середине апреля Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении к «Эху Москвы» и главному редактору сайта радиостанции Виталию Рувинскому и отправил материалы в суд для рассмотрения по существу. Поводом для составления протокола послужила запись в блоге Ксении Собчак на сайте «Эха Москвы» от 30 января 2018 года с заголовком «Я совсем не обижена, я все понимаю. Я точно знаю, что чеченский народ другой».

В своей записи Собчак, рассказывая о поездке в Грозный , сослалась на ролик, опубликованный на ее YouTube-канале. В этом ролике Роскомнадзор усмотрел распространение противоправной информации, к которой, согласно закону «О СМИ», относится нецензурная брань.