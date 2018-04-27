Ещё
Суд оштрафовал на 5 тыс. рублей главреда сайта «Эхо Москвы» за нарушение закона о СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд оштрафовал на 5 тыс. рублей главреда сайта «Эхо Москвы» за нарушение закона о СМИ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мировой судебный участок Пресненского района № 416 в пятницу назначил главному редактору сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталию Рувинскому административный штраф в 5 тыс. рублей за нарушение закона о СМИ. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"По итогам рассмотрения административного протокола по статье 13.21 КоАП РФ ("Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации") суд назначил Рувинскому административный штраф в размере 5 тыс. рублей", — сказала представитель суда. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичный протокол в отношении самой радиостанции.
Санкция статьи 13.21 КоАП РФ предусматривает административное наказание для должностных лиц в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, и от 20 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.
В середине апреля Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении к «Эху Москвы» и главному редактору сайта радиостанции Виталию Рувинскому и отправил материалы в суд для рассмотрения по существу. Поводом для составления протокола послужила запись в блоге Ксении Собчак на сайте «Эха Москвы» от 30 января 2018 года с заголовком «Я совсем не обижена, я все понимаю. Я точно знаю, что чеченский народ другой».
В своей записи Собчак, рассказывая о поездке в Грозный, сослалась на ролик, опубликованный на ее YouTube-канале. В этом ролике Роскомнадзор усмотрел распространение противоправной информации, к которой, согласно закону «О СМИ», относится нецензурная брань.
В свою очередь главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что Роскомнадзор ошибочно возложил ответственность за личный блог Собчак на «Эхо Москвы».
ТАСС: последние новости
СМИ: боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска Российско-европейский орбитальный модуль впервые сделал цветные фотографии Марса Суд отложил на 10 мая рассмотрение жалобы на приговор Белых из-за его плохого самочувствия
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве90
Кореи помирились330
Поставим Макаревича на место944
Майские пенсии доставят по особому графику70
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение