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«Эхо Москвы» и главреда сайта радиостанции оштрафовали из-за ссылки на видео с матом в блоге К. Собчак
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«Эхо Москвы» и главреда сайта радиостанции оштрафовали из-за ссылки на видео с матом в блоге К. Собчак 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РАПСИ
Мировой судья участка №416 Пресненского района Диана Азарова привлекла к административной ответственности учредителя и главного редактора сайта «Эхо Москвы» Виталия Рувинского. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением судьи мирового участка №416 Пресненского района Москвы от 27 апреля 2018 г. ЗАО «Эхо Москвы» и главред сайта Виталий Рувинский привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 13.21 КоАП РФ («Распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань»). Им назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. и 5 тыс. руб. соответственно», — рассказал представитель пресс-службы.
Инициатором иска выступил Роскомнадзор. Претензии к изданию были вызваны размещенном на сайте посте в блоге Ксении Собчак со ссылкой на видеоролик о ее поездке в Грозный, в котором один из участников перепалки использует в высказывании в адрес журналистки нецензурную брань.
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