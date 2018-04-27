Надо делиться: как шеринг-экономика превращает потребителя в предпринимателя

К 2025 году мировой объем sharing экономики увеличится почти в 20 раз и достигнет $335 млрд, свидетельствуют данные из отчета PwC. Вдохновленные цифрой, мы пытаемся спрогнозировать, в каких нишах — образовании, HR или финансах — еще можно заработать на шеринге. Хотя, вскоре мы можем навсегда уйти от вопроса, кто потребитель, к вопросу, нужен ли он вообще?

В Школе бизнеса ВШЭ мы проводим свободные ассоциативные эксперименты: несколько лет подряд в числе прочего мы спрашивали первые три реакции на стимул «sharing economy». Результаты оказались любопытными: помимо уже устоявшихся маркеров «совместное потребление», «временное пользование», «аренда» и «Uber» респонденты назвали «обмен», «совместный опыт» и «делиться».

Поверхностные на первый взгляд наблюдения в рамках свободных ассоциаций отражают глубинный социально-экономический подтекст — эволюцию не только понятия шеринг-экономики, но и ее самой. В этом процессе можно выделить пять этапов. Базовый предшеринговый этап (назовем его second hand sharing) — это когда люди обменивались одеждой и книгами в библиотеках. Следом мы перешли к torrent sharing — этап, предполагающий выход в онлайн, в шеринг-корзину добавились фильмы, музыка и другие файлы. На третьем этапе наступило время uber sharing — онлайн и офлайн объединились, мы начали делить офисы, дома, уборку, транспорт. Даже традиционное владение автомобилем мы превратили одновременно в и каршеринг, и в карпуллинг, и в райдшеринг.

Мы живем в крупнейшем в мире пункте проката, и доступ здесь, как заметил редактор журнала Wired Кевин Келли, лучше, чем владение — пожалуй, точнее метафоры для шеринг-экономики не найти.

Но оказалось, и это еще не все. Эволюция продолжается. Последние годы мы переживаем важный четвертый этап — social sharing — когда уберизация технологическая трансформируется в уберизацию социальную. Возможность утром спуститься в метро, а вечером, опаздывая, вызвать Uber — становится катализатором смены карьерных амбиций и разрушения традиционной лестницы материального благосостояния «метро — машина — дорогая машина — машина с водителем» и потраченных на достижения лет: 20-25-30-40 соответственно. Теперь комфортную жизнь можно взять в аренду нажатием кнопки в мобильном приложении, где посадка в такси от 50 рублей.

Тут начинается самое интересное: перепрыгнув через несколько ступеней Маслоу, туда, где уже наелись и защитились, мы готовы посмотреть вокруг. Сегодня мы стоим на пороге пятого этапа — conscious sharing. Подарив людям время, шеринг-экономика привела к трансформации сознания: в разных сферах жизни мы начинаем задавать вопросы, которые некогда было задавать раньше.

Шеринговая сознательность

Как шеринговая осознанность может повлиять на бизнес-модели? Мы можем построить новый, «непотребительский» рынок. B2C, B2B, B2G, G2B, С2С — традиционные форматы бизнес-отношений. Формально понятие «потребитель» несет в себе только B2C и С2С, но все эти модели имеют поставщика услуг и его получателя, как правило, пассивного.

Опыт совместного потребления, в рамках которого мы приспособили наш мир, чтобы делиться файлами, постами, местом в автомобиле показывает: мы готовы к новому рынку. Нашумевшие в последнее время криптовалюты работают по пиринговому принципу. В технологиях «пиринг» (от англ. peering — соседство) означает одноранговую или децентрализованную оверлейную компьютерную сеть, основанную на равноправии участников. Часто в такой сети отсутствуют выделенные серверы, и каждый узел (peer) выполняет одновременно функции и клиента, и сервера. В отличие от архитектуры клиент-сервера, такая организация отличается устойчивостью — работоспособность сети сохраняется при любом количестве и любом сочетании доступных узлов.

Можно ли пиринговые принципы развить дальше? Новый вызов — построить бизнес peer-to-peer (P2P), где потребитель станет клиентом («пиром») и одновременно предпринимателем в широком смысле этого слова, то есть создателем. Новый вызов — не самому построить, а создать условия, чтобы могли построить другие. Новый вызов — делиться предпринимательской энергией, вдохновить пользователей на соавторство.

Это похоже на вирус «сделай сам» — тебе доступно то, что создаю я, и ты можешь вдохновить на создание чего-либо третьих лиц в нашей цепочке, чтобы они вдохновили четвертых, и так далее. Выходит шеринг предпринимательства в геометрической прогрессии. Entrepreneur-to-entrepreneur-to-entrepreneur. И все это peer-to-peer. И все это равный — равному.

По сути это принцип «не давай рыбу — научи удить» в новом прочтении: создай условия для ловли рыбы. И как показывает практика, в выигрыше оказываются все стороны. Показателен пример из архитектурной среды, когда в 2016 году чилийский архитектор Алехандро Аравена получил Притцкеровскую премию. Аравена проектирует жилые дома, школы, университеты, детские площадки и общественные пространства для обездоленных, нелегальных мигрантов, жертв природных катаклизмов, вовлекая жителей в архитектуру. Но самый известный проект Аравены — Half of a Good House. Тысяча человек на севере Чили жили нелегально, и у государства не было средств на строительство социального жилья. Аравена придумал построить половину дома: каждой семье был предоставлен бетонный каркас с кухней, ванной и крышей, а оставшиеся полдома все жители со временем достроили сами. Таким образом, идея соавторства показала не только экономический, но и социальный эффект.

Другой интересный кейс — из сельского хозяйства. Предприниматель Хью Фернли-Уиттингстол не предлагает землю, он предлагает строить бизнес на земле. С помощью площадки Landshare Фернли объединяет землевладельцев и начинающих садоводов — вместе они выращивают собственную еду. Сейчас только в Великобритании в огородный нетворкинг вовлечены свыше 60 тысяч человек (землю предоставляют частные пользователи, футбольные клубы, общежития и даже церкви).

Образование. Чтобы превратить квартиру в образовательный кампус и стереть границу между ученик-учитель Майкл Карньянапракорн создал онлайн-сообщество Skillshare. Членский взнос $10 в месяц позволяет организовать свою лекцию или получить доступ к тысячам других (лекции в области дизайна, бизнеса, анимации, кулинарии). Классы привлекают студентов, они сами становятся учителями и маховик продолжает вращаться — сейчас в сообществе взаимообучают друг друга свыше 4 млн человек.

Финансы. Мэтт и Джессика Флэннери создали платформу Kiva, с помощью которой кредиторы помогают предпринимателям из развивающихся стран начать или укрепить свой бизнес. Кредиторы выбирают заявку, которую хотели бы профинансировать и делают взнос (минимум $25). На сегодняшний день 2,8 млн предпринимателей из 86 стран получили более $1,1 млрд микрокредитов.

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