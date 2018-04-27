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В Ростове-на-Дону интенданты ЮВО осуждены за приписки на полмиллиарда рублей
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В Ростове-на-Дону интенданты ЮВО осуждены за приписки на полмиллиарда рублей 

pasmi.ru 26 минут назад
Ростовский гарнизонный военный суд приговорил сотрудников групп продовольственного снабжения Южного военного округа (ЮВО) — полковника Дениса Зорина и подполковника Романа Сомонова к девяти и 11 годам заключения за завышение количества личного состава и дополнительных спецпайков.
Еда для «мертвых душ»
Как сообщает «Коммерсант», Денис Зорин и Роман Сомонов, занимая пост заместителя начальника продовольственной службы ресурсного обеспечения управления ресурсного снабжения ЮВО, злоупотребили должностными полномочиями при сборе и обобщении информации, предоставляемой воинскими частями округа для составления государственного контракта по обеспечению питанием военнослужащих в 2012–2014 годах.
Судом установлено, что офицеры, действуя «в составе группы лиц», завысили личный состав военнослужащих 102-й военной базы в Гюмри (Армения) с 800 до 1,5 тыс. человек. Кроме того, они увеличили количество дополнительных спецпайков (на сумму 471 млн рублей), предназначенных для военных, проходящих службу в высокогорной местности.
Офицеры признаны виновными в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 285 УК РФ), им соответственно назначено наказание в виде девяти и 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей каждому с лишением права занимать определенные должности сроком на два и два с половиной года. Кроме того, они лишены званий полковника и подполковника. Исковые требования Минобороны о взыскании с осужденных материального ущерба на сумму почти полмиллиарда рублей удовлетворены в полном объеме, пишет «Коммерсант», ссылаясь на Генпрокуратуру.
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