В Ростове-на-Дону интенданты ЮВО осуждены за приписки на полмиллиарда рублей

Ростовский гарнизонный военный суд приговорил сотрудников групп продовольственного снабжения Южного военного округа (ЮВО) — полковника Дениса Зорина и подполковника Романа Сомонова к девяти и 11 годам заключения за завышение количества личного состава и дополнительных спецпайков.

Еда для «мертвых душ»

Как сообщает «Коммерсант», Денис Зорин и Роман Сомонов, занимая пост заместителя начальника продовольственной службы ресурсного обеспечения управления ресурсного снабжения ЮВО, злоупотребили должностными полномочиями при сборе и обобщении информации, предоставляемой воинскими частями округа для составления государственного контракта по обеспечению питанием военнослужащих в 2012–2014 годах.

Судом установлено, что офицеры, действуя «в составе группы лиц», завысили личный состав военнослужащих 102-й военной базы в Гюмри Армения ) с 800 до 1,5 тыс. человек. Кроме того, они увеличили количество дополнительных спецпайков (на сумму 471 млн рублей), предназначенных для военных, проходящих службу в высокогорной местности.