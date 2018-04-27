На ул. К. Маркса, где провал из-за коллектора, авария на водопроводе 

В диспетчерскую службу АО «Водный союз» в 9-25 27 апреля поступил сигнал о порыве водопровода по адресу ул. Карла Маркса, 105. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе компании, на место выехала ремонтная бригада, до устранения протечки без холодного водоснабжения остаются потребители по адресам: ул. К. Маркса, 105а, 105г, 109 (детский сад №18); ул. Урицкого, 102.
Накануне ИА «Уральский меридиан» рассказывало, о продлении частичного перекрытия ул. К. Маркса в районе домов №№ 107-111 до конца мая текущего года из-за провалов дорожного покрытия на самотечном коллекторе и необходимостью перекладки части трубы. Работы на ул. К. Маркса ведутся с 12 апреля.
Стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. Только за первый квартал 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 136 аварийных ситуаций, что приводило в отключению холодного водоснабжения горожан.