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Налоговики смогут делать «контрольные ставки» в азартных играх
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Налоговики смогут делать «контрольные ставки» в азартных играх 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Российским налоговикам предоставят право совершать контрольные закупки для привлечения к ответственности нарушителей законодательства о проведении азартных игр и лотерей. Соответствующий законопроект, разработанный Минфином, размещен на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Разработчики полагают, что контрольная закупка — это надежный способ привлечь к ответственности правонарушителей при организации лотереи в сети Интернет. Эту же методику предлагается использовать для выявления в доменных именах, а также на сетевых адресах информации, нарушающей российское законодательство о проведении лотерей и азартных игр.
Выявленные таким образом электронные страницы впоследствии будут внесены в единый реестр сайтов, распространяющих запрещенную в России информацию.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Перминов считает меру оправданной и достаточно эффективной.
«Механизм контрольной закупки четко прописан и уже помог изобличить немало преступников в сфере торговли наркотиками и контрафактным алкоголем», — пояснил депутат.
Именно она принимается судом во внимании при доказательстве вины правонарушителя
По мнению парламентария, налоговая служба, взяв на вооружение методику, применяемую сейчас полицией, получит надежный инструмент для защиты интересов российских граждан.
В соответствии с действующим законодательством право на организацию лотерей в России есть только у Минфина и Минспорта. В России разрешены только государственные лотереи «Спортлото», «Победа» и «Гослото». По данным экспертов, их доля в общемировом рынке лотерей составляет не более 0,15%. Проведение негосударственных, региональных, муниципальных и стимулирующих лотерей перестало считаться законным после вступления в силу новой редакции закона «О лотереях» с 1 июля 2014 года.
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