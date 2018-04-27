Налоговики смогут делать «контрольные ставки» в азартных играх

Российским налоговикам предоставят право совершать контрольные закупки для привлечения к ответственности нарушителей законодательства о проведении азартных игр и лотерей. Соответствующий законопроект, разработанный Минфином , размещен на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Разработчики полагают, что контрольная закупка — это надежный способ привлечь к ответственности правонарушителей при организации лотереи в сети Интернет. Эту же методику предлагается использовать для выявления в доменных именах, а также на сетевых адресах информации, нарушающей российское законодательство о проведении лотерей и азартных игр.

Выявленные таким образом электронные страницы впоследствии будут внесены в единый реестр сайтов, распространяющих запрещенную в России информацию.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Перминов считает меру оправданной и достаточно эффективной.

«Механизм контрольной закупки четко прописан и уже помог изобличить немало преступников в сфере торговли наркотиками и контрафактным алкоголем», — пояснил депутат.

Именно она принимается судом во внимании при доказательстве вины правонарушителя

По мнению парламентария, налоговая служба , взяв на вооружение методику, применяемую сейчас полицией, получит надежный инструмент для защиты интересов российских граждан.