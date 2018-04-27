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В Минздраве заявили о снижении заболеваемости аллергическим ринитом за пять лет в России
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В Минздраве заявили о снижении заболеваемости аллергическим ринитом за пять лет в России 

RT на русском 1 час назад
В Минздраве сообщили, что в России за последние пять лет сократилась заболеваемость аллергическим ринитом.
По данным ведомства, в 2017 году на 100 тыс. человек пришлось 208,4 случая заболевания, что на 3,7% меньше показателей 2012 года.
«В 2012 году число зарегистрированных заболеваний аллергическим ринитом (поллинозом) в Российской Федерации на 100 тыс. населения составило 79,2. В 2016 году наблюдается снижение — 66,6. В 2017 году этот показатель составил 64,2», — сказали в министерстве.
По мнению экспертов, к уменьшению числа зафиксированных случаев аллергического ринита могли привести несколько факторов — от погодных условий до замены пород деревьев, высаживаемых в городах.
Подробнее — в материале RT.
Ранее стало известно, что пик весеннего сезона аллергии в центральной России прогнозируется на 28 апреля — 10 мая.
RT на русском: последние новости
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