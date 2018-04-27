Российский Минздрав заявил о снижении заболеваемости аллергическим ринитом за пять лет

С 2012 по 2017 год россияне стали реже болеть аллергическим ринитом. Такие данные RT предоставили в Минздраве России . Так, в 2017 году на 100 тыс. человек пришлось 208,4 случая, что почти на 4% меньше показателей 2012 года. Эксперты полагают, что на тенденцию могли повлиять погодные условия, которые в сезон весенней аллергии снизили концентрацию пыльцы в воздухе, а также изменение способов уборки дорог и высадка в городах неаллергенных пород деревьев. По прогнозам специалистов, пик весеннего сезона аллергии в Центральной России придётся на майские праздники и коснётся 15—20% населения.

За последние пять лет в России снизилась заболеваемость аллергическим ринитом. Так, в 2017 году на 100 тыс. человек пришлось 208,4 случая заболевания, что на 3,7% меньше показателей 2012 года. Об этом RT сообщили в Минздраве России.

В ведомстве также отметили сокращение числа россиян, которым врачи впервые поставили соответствующий диагноз.

«В 2012 году число зарегистрированных заболеваний аллергическим ринитом (поллинозом) в Российской Федерации на 100 тыс. населения составило 79,2. В 2016 году наблюдается снижение — 66,6. В 2017 году этот показатель составил 64,2», — пояснили в министерстве.

Аллергический ринит (насморк) — воспалительное заболевание слизистой оболочки носа, вызываемое контактом с различными аллергенами. Ими могут быть споры грибов, пыльца растений, домашняя пыль, шерсть животных. Как правило, болезнь обостряется в весенне-летнее время, когда происходит цветение деревьев и цветов. К симптомам аллергического ринита, в частности, относятся приступы чихания, слизистые выделения из носа и его заложенность.

Пик сезона

Пик весеннего сезона аллергии (поллиноза) в Центральной России в 2018 году прогнозируется на 28 апреля — 10 мая и коснётся 15—20% населения, рассказала RT главный врач Института иммунологии ФМБА России Наталья Ильина

«Больше всего будет пылить берёза, несколько меньше — орешник. Мы ожидаем, что пик пыления и клинических проявлений аллергии придётся приблизительно на 28 апреля — 10 мая. По нашим прогнозам, симптомы проявятся у 15—20% населения в зависимости от региона. Другое дело, что многие люди не свяжут это с аллергией, будут считать, что у них простуда, поскольку такие симптомы аллергии, как чихание, ринит и головная боль, очень похожи на проявления острого респираторного заболевания», — заявила Ильина.

Она добавила, что минимальные проявления поллиноза ожидаются у людей, которые в осенне-зимний период прошли соответствующую иммунотерапию.

«Если же это лечение не было пройдено и стали активно проявляться симптомы поллиноза, то в первую очередь необходимо иметь дома антигистаминные препараты второго поколения, которые не вызывают сонливости. А в том случае, когда в период пыления растений обостряются приступы затруднённого дыхания, следует сразу идти к врачу», — порекомендовала медик.

Дожди, тополя и уборка дорог

Эксперты полагают, что к уменьшению числа зафиксированных случаев аллергического ринита могли привести несколько факторов — от погодных условий до замены пород деревьев, высаживаемых в городах.

Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев уверен, что весной 2017 года состояние аллергиков облегчили прошедшие дожди, которые снизили концентрацию пыльцы в воздухе.

«Прошлая весна была достаточно вялой и прохладной. Чем дождливее и прохладнее весна, тем меньше аллергических проявлений у больных. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, но если потом будет сухо и жарко, то для аллергиков это станет катастрофой и больницы ими будут засыпаны. В том случае, если будут дожди и сырость, то аллергики всё это перенесут значительно легче», — пояснил врач.

С ним согласен и эколог Максим Шингаркин . Он также отметил, что в последние годы стали использоваться новые способы обслуживания автомобильных дорог, что могло облегчить симптомы аллергии у людей.

«Это улучшение содержания дорог — начали применять более продвинутые методики. Произошло снижение запылённости дорог. Она определяется двумя факторами: это использование пескосоляной смеси и её воздействие на покрышки. Самое вредное здесь — песок. Мало того, что он сам по себе летает, так еще изнашивает дорогу и покрышки. Это очень аллергенные вещи. Если массово перестали применять пескосоляную смесь на дорогах, вовремя помыли дороги, то вредные факторы резко ослабли», — сказал эксперт.

Заболеваемость аллергическим ринитом могла снизиться и в связи с заменой городскими властями аллергенных деревьев на лиственные. Такое мнение высказал председатель правления общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин

«Всё очень просто. Уже четыре года, как началась работа по постепенной замене тополей в Москве на другие лиственные деревья. Во-первых, эти тополя достаточно ломкие и опасны в случае режима чрезвычайной ситуации. Четыре-пять лет назад, когда начиналось цветение тополя и летал весь этот пух, в городе было невозможно находиться. Я знаю много людей, которые детей и близких аллергиков вывозили из Москвы, потому что этот период надо было как-то пережить. Сейчас тополей стало гораздо меньше», — уверен Нагибин.

«Становится легче дышать»

Сами аллергики подтверждают, что погода очень влияет на течение заболевания. Так, симптомы недуга ослабевают и порой полностью проходят, когда идут дожди. По словам жительницы Москвы Анастасии в прохладную и дождливую погоду она чувствует себя существенно лучше.

«Поскольку пыльца не так активно оседает на слизистой, воздух становится более чистым, становится легче дышать, и симптомы практически проходят в этот период. Если идут затяжные дожди, то я могу отказаться иногда и от капель, поскольку насморк становится не таким сильным, и общее самочувствие улучшается. Проходят приливы жара, чихание и головокружение», — рассказала она RT.

О том, что в последние годы аллергия стала ослабевать рассказала и 23-летняя Лики. По её словам, поллиноз начался у неё во время обучения в третьем классе.

«Тогда мне сказали, что аллергия на цветение. Но мне кажется, что она была просто на всё. С третьего класса школы по второй курс института строго каждый год два-три месяца меня ждало одно и то же: я постоянно чихала и высмаркивалась. Однако на третьем курсе университета всё изменилось и пошло на убыль. Сейчас аллергии практически нет!», — отметила Лика.