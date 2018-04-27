Квесты и бесплатные экскурсии: в Симферополе стартует туристический сезон 

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. В воскресенье, 29 апреля, крымская столица официально откроет туристический сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
"Мероприятия пройдут в форме общегородского квеста, в котором можно получить баллы за участие в мастер-классах, экскурсиях по музеям и другим локациям города. Для этого необходимо будет получить бесплатную карту и правила участия у волонтеров в футболках с логотипом мероприятия в парке им. Шевченко с 10.00 до 13.00, парке им. Тренева с 10.00 до 16.00, Детском парке с 10.00 до 16.00 и парке им. Гагарина с 9.00 до 17.00. Каждый участник сможет обменять заработанные баллы на призы на главной площадке мероприятия — в парке им. Гагарина до 19.00", — говорится в сообщении.
Кроме того, с 10.00 в парке им. Шевченко пройдет конкурс рисунков на асфальте и высадка цветов. В парке им. Тренева для горожан запланирована детская анимационная программа, творческие мастер-классы, аквагрим, мыльное шоу, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Начало мероприятий в 12.00.
В это же время маленькие симферопольцы в Детском парке смогут поучаствовать в анимационной программе «Волшебная страна приключений» и пройти квест на территории зооуголка.
Ключевым событием станет праздничная программа в Гагаринском парке, которая начнется в 13:00.
"В рамках открытия туристического сезона в городе будут организованы бесплатные экскурсии по семи маршрутам. В частности пешие экскурсии по центру города: «Губернский город» и «Крымская весна»; уникальные автобусные экскурсии по маршруту: музей Высоцкого — новый терминал аэропорта «Симферополь», а также тематические экскурсии в Музей истории электротранспорта, выставка пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России, Мемориальный комплекс «Концлагерь Красный» и многое другое", — уточнили в администрации.