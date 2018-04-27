Квесты и бесплатные экскурсии: в Симферополе стартует туристический сезон

"Мероприятия пройдут в форме общегородского квеста, в котором можно получить баллы за участие в мастер-классах, экскурсиях по музеям и другим локациям города. Для этого необходимо будет получить бесплатную карту и правила участия у волонтеров в футболках с логотипом мероприятия в парке им. Шевченко с 10.00 до 13.00, парке им. Тренева с 10.00 до 16.00, Детском парке с 10.00 до 16.00 и парке им. Гагарина с 9.00 до 17.00. Каждый участник сможет обменять заработанные баллы на призы на главной площадке мероприятия — в парке им. Гагарина до 19.00", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 10.00 в парке им. Шевченко пройдет конкурс рисунков на асфальте и высадка цветов. В парке им. Тренева для горожан запланирована детская анимационная программа, творческие мастер-классы, аквагрим, мыльное шоу, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Начало мероприятий в 12.00.

В это же время маленькие симферопольцы в Детском парке смогут поучаствовать в анимационной программе «Волшебная страна приключений» и пройти квест на территории зооуголка.

Ключевым событием станет праздничная программа в Гагаринском парке, которая начнется в 13:00.