В Барнауле постройку архитектора Казаринова «облагораживают» сайдингом

Здание Алтайской краевой офтальмотологической больницы обшивают сайдингом.

Архитектор Александр Деринг заступился за постройку классика барнаульской архитектуры Виктора Казаринова и выразил надежду, что здание будет признано памятником культурного наследия.

«Не везет постройкам нашего классика барнаульской архитектуры Виктора Владимировича Казаринова. Его первая постройка в нашем городе — офтальмологическая больница — «облагораживается» сайдингом», — написал Александр Деринг в соцсетях. По его словам, рабочие отрицают, что новая отделка затронет фасад здания.