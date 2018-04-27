В Барнауле постройку архитектора Казаринова «облагораживают» сайдингом 

Здание Алтайской краевой офтальмотологической больницы обшивают сайдингом.
Архитектор Александр Деринг заступился за постройку классика барнаульской архитектуры Виктора Казаринова и выразил надежду, что здание будет признано памятником культурного наследия.
«Не везет постройкам нашего классика барнаульской архитектуры Виктора Владимировича Казаринова. Его первая постройка в нашем городе — офтальмологическая больница — «облагораживается» сайдингом», — написал Александр Деринг в соцсетях. По его словам, рабочие отрицают, что новая отделка затронет фасад здания.
Напомним, ранее в Барнауле была разрушена лестница в Нагорный парк авторства архитектора Виктора Казаринова. На ее месте построили новую лестницу, которая вызвала волну критики со стороны профессионального сообщества.