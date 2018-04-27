Купальная зона Белого озера обследована на предмет опасных предметов для отдыхающих

Перед началом предстоящего купального сезона все столичные водоемы были обследованы водолазами. На прошлой неделе состоялись первые мероприятия.

На озере Белом находится одна из купальных зон, одобренная Роспотребнадзором . Там прошли работы по очистке и обследованию водоема. Проверку провели с целью предупреждения травматизма, а также определения степени загрязнения воды. В начале следующего месяца запланировано еще одно обследование дна озера. Так как водолазы Московской поисково-спасательной службы выразили свое мнение о том, что к купальному сезону зона отдыха еще не готова. Они достали со дна водоема много бутылок, кирпичей, банок.

Отметим, что подобные обследования проводят три раза за сезон, который начинается 1 июня и заканчивается 31 августа.