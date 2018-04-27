Страницы истории: как образовался Приморский край

20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский регионы. В этот день Приморский край получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус.

А первые поселения появились на территории Приморья в эпоху палеолита, в X тысячелетии до нашей эры. В новое время история складывалась так.

31 октября (14 ноября) 1856 года в связи с присоединением к России Приамурья из приморских частей Восточной Сибири была образована Приморская область Восточно-Сибирского генерал-губернаторства с центром в Николаевске

В 1860 году к Приморской области был присоединён новообретённый по Пекинскому договору Уссурийский край, включавший в себя земли между Амуром, Уссури и Японским морем.

10 февраля 1871 года решением правительства Владивосток учреждён в качестве главного военного порта России на Тихом океане.

6 апреля 1920 года была провозглашена Дальневосточная республика (ДВР), в состав которой вошла и Приморская область. 15 ноября 1922 года Дальневосточная республика была включена в состав РСФСР как Дальневосточная область