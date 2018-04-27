Ещё
В Озерске скончался журналист Кирилл Зернов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Озерске скончался журналист Кирилл Зернов 

АиФ 22 минуты назад
Фото: АиФ
Сегодня, 27 апреля на 52 году жизни скоропостижно скончался руководитель информационного центра ПО «Маяк» Кирилл Зернов.
Кирилл Зернов родился 3 апреля 1967 года в г. Асбест Свердловской области. Много лет проработал в разных челябинских СМИ в качестве журналиста, редактора и директора.
С февраля 2004 года по январь 2009 года возглавлял еженедельник «Аргументы и Факты-Челябинск». В последнее время работал в г. Озерск, на химкомбинате «Маяк».
Весь коллектив «АиФ» помнит Кирилла и выражает искренние соболезнования родным и близким.
АиФ: последние новости
Муниципалитеты Южного Урала получат 500 млн рублей на «Реальные дела» «Хлам хламу рознь!» Эксперты о старых вещах, которые можно дорого продать Тарифы на вывоз бытового мусора вырастут в Челябинске с 1 июля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1702
В США предрекли смерть морской авиации России343
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей83
Госдеп составил список послушных стран278
Бузова опешила от хамства Распутиной51
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение