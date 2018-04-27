В Озерске скончался журналист Кирилл Зернов

Сегодня, 27 апреля на 52 году жизни скоропостижно скончался руководитель информационного центра ПО «Маяк» Кирилл Зернов.

Кирилл Зернов родился 3 апреля 1967 года в г. Асбест Свердловской области . Много лет проработал в разных челябинских СМИ в качестве журналиста, редактора и директора.

С февраля 2004 года по январь 2009 года возглавлял еженедельник «Аргументы и Факты-Челябинск». В последнее время работал в г. Озерск, на химкомбинате «Маяк».