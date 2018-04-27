Шапошников: в России создан эффективно работающий парламентский механизм

Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма! Сложившаяся система российского парламентаризма опирается на общепризнанные демократические ценности и фундаментальные принципы федерализма, что способствует укреплению правовой базы для успешного развития нашей страны.

Сегодня в России создан эффективно работающий парламентский механизм. Взаимодействие между законодателями всех уровней с каждым годом укрепляется: это касается как связей между региональными органами законодательной власти, так и их сотрудничества с Государственной Думой и Советом Федерации