Шапошников: в России создан эффективно работающий парламентский механизм 

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил коллег с Днем российского парламентаризма. Он отметил, что сегодня в России создан эффективно работающий парламентский механизм.
«Дорогие коллеги -депутаты Московской городской Думы! Уважаемые депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации РФ, депутаты региональных законодательных собраний, депутаты представительных органов местного самоуправления!
Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма! Сложившаяся система российского парламентаризма опирается на общепризнанные демократические ценности и фундаментальные принципы федерализма, что способствует укреплению правовой базы для успешного развития нашей страны.
Сегодня в России создан эффективно работающий парламентский механизм. Взаимодействие между законодателями всех уровней с каждым годом укрепляется: это касается как связей между региональными органами законодательной власти, так и их сотрудничества с Государственной Думой и Советом Федерации
Конструктивный диалог, сложившийся между органами законодательной и исполнительной власти столицы, создает прочную основу для сохранения политической стабильности и динамичного социально-экономического развития Москвы. При этом Московская городская Дума не только постоянно совершенствует правовую базу для решения ключевых задач, стоящих перед нашим мегаполисом, но и выступает с федеральными законодательными инициативами, актуальными для всей страны. Желаю всем парламентариям успехов в законотворческой деятельности, плодотворной работы, благополучия, крепкого здоровья и новых достижений!», — говорится в поздравлении.