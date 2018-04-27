Парламентарии отмечают праздник

27 апреля наша страна отмечает День российского парламентаризма. День для этого профессионального праздника представительной и законодательной власти был избран не случайно. 27 апреля 1906 года начала свою работу первая Государственная Дума Российской Империи.

Правда, представительная власть в России возникла гораздо раньше, задолго даже до создания английского парламента , считающегося предтечей современного парламентаризма: первое письменное упоминание о русском Новгородском вече датировано XI веком. Этот институт представлял собой реальную власть, но был уничтожен в XV веке, когда дьяки Ивана III сорвали новгородский вечевой колокол и увезли в Москву

Принято считать, что после этого в истории российского народовластия был перерыв до 1906 года. Однако, необходимость коллегиального решения важнейших для государства вопросов была понятна во все времена. Достаточно вспомнить Екатерину Великую, издавшую в 1785 году «Грамоту на права и выгоды города Российской Империи», заложившую основы местного самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге

Сергей Муромцев. Одним словом, народовластие в России прошло долгий путь до того торжественного дня, когда открылось первое заседание Государственной Думы. И мне как коренному москвичу приятно, что, хотя это событие происходило в Санкт-Петербурге, Москва имела к нему самое непосредственное отношение: первым Председателем российской Государственной Думы стал гласный Московской городской Думы

Депутатов всех четырех созывов Государственной Думы Российской Империи, как и их нынешних коллег, жестко и несправедливо критиковали в прессе за недостаток «прогрессивности» и «пустословие». Император, наоборот, издавал Высочайшие указы о роспуске Думы за излишний либерализм. Тем не менее, депутатам удалось сделать главное — заложить основы полноценной парламентской деятельности в России. После революции 1917 года Государственная Дума была распущена окончательно. Правда, с оговоркой: до созыва Учредительного собрания. И Временное правительство, и эсеры с большевиками понимали, что даже во времена великих потрясений Россию невозможно обустроить без парламента.

…В советский период все представители партийной и исполнительной власти были членами Советов разных уровней. И, пусть формально, но именно там принимались решения, которые потом претворялись в жизнь, начиная от планов пятилеток, и заканчивая отменой знаменитой шестой статьи советской Конституции, когда была упразднена однопартийная система и были введены демократические институты. Решение о создании СССР было принято на Съезде 30 декабря 1922 года. Спустя много лет голосование на Съезде народных депутатов узаконило Беловежские соглашения. Так что Советский Союз и появился, и распался в парламенте.

В 1993 году начался новый период в парламентской деятельности России, когда правом законотворчества были наделены не только российский парламент, но и законодательные собрания субъектов Российской Федерации. Все важнейшие решения, связанные с жизнедеятельностью государства, создаются и принимаются только в парламенте.

Невозможно переоценить роль законодательной власти в жизни демократического государства, и Россия не является исключением. Поэтому День парламентаризма — это праздник всех россиян. С праздником всех, с Днем российского парламентаризма!