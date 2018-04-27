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Энергетики готовятся к паводку в Свердловской области
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Энергетики готовятся к паводку в Свердловской области 

Уральский меридиан 47 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В территориях «Облкоммунэнерго» прошли очередные проверки готовности к паводку. По сообщениям синоптиков, на реках Свердловской области продолжается активный ледоход, уже подтоплены населенные пункты в нескольких муниципалитетах. Энергетики заверили, что прямой угрозы энергообъектам в регионе сейчас нет, но к возможным нештатным ситуациям они готовы.
— Малоснежная зима никак не повлияла на ежегодную подготовку наших районных подразделений к паводку, тем более весна выдалась богатой на осадки. Во всех филиалах мы провели необходимые противопаводковые мероприятия и инструктаж персонала. Сформировали запас материалов для аварийных ремонтов, подготовили спецтехнику, запаслись топливом. Наши специалисты постоянно осматривают потенциально опасные участки ЛЭП, теплосетей, подстанции и котельные. Мониторим их в ежедневном режиме, — рассказал начальник Управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.
Два года назад в зону паводка попал Туринск — тогда затопило десятки жилых домов и опор ЛЭП. Передвигаться по улицам, чтобы обесточить здания, энергетики могли только на лодках. Сейчас в городе все спокойно, а река Тура не вызывает опасений метеорологов и спасателей. По официальной информации свердловского МЧС, в этом году первыми проснулись реки Ница, Тагил и Пышма. Близлежащие территориальные подразделения энергокомпании переведены в режим повышенной готовности.
— Уровень реки Пышма повышается, но пока она не вышла из берегов. В вероятной зоне подтопления находятся воздушные сети 10 кВ в северной части Талицы — на левом берегу реки. К паводку мы начали готовиться еще зимой, заменили около 10 ветхих опор воздушных линий электропередачи. Ведь главная опасность «большой воды» — падение опор. Держим ситуацию под контролем, надеемся пройти этот период в штатном режиме, — сообщил начальник Талицкого РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Николай Стихин.
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