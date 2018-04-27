Энергетики готовятся к паводку в Свердловской области

В территориях «Облкоммунэнерго» прошли очередные проверки готовности к паводку. По сообщениям синоптиков, на реках Свердловской области продолжается активный ледоход, уже подтоплены населенные пункты в нескольких муниципалитетах. Энергетики заверили, что прямой угрозы энергообъектам в регионе сейчас нет, но к возможным нештатным ситуациям они готовы.

— Малоснежная зима никак не повлияла на ежегодную подготовку наших районных подразделений к паводку, тем более весна выдалась богатой на осадки. Во всех филиалах мы провели необходимые противопаводковые мероприятия и инструктаж персонала. Сформировали запас материалов для аварийных ремонтов, подготовили спецтехнику, запаслись топливом. Наши специалисты постоянно осматривают потенциально опасные участки ЛЭП, теплосетей, подстанции и котельные. Мониторим их в ежедневном режиме, — рассказал начальник Управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

Два года назад в зону паводка попал Туринск — тогда затопило десятки жилых домов и опор ЛЭП. Передвигаться по улицам, чтобы обесточить здания, энергетики могли только на лодках. Сейчас в городе все спокойно, а река Тура не вызывает опасений метеорологов и спасателей. По официальной информации свердловского МЧС, в этом году первыми проснулись реки Ница, Тагил и Пышма. Близлежащие территориальные подразделения энергокомпании переведены в режим повышенной готовности.