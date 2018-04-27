В Беларуси растет популярность технологии LTE

Минск , 27 апреля / Синьхуа / — В Беларуси растет популярность технологии LTE. Об этом было заявлено на заседании коллегии Министерства связи и информатизации, где рассматривались итоги социально-экономического развития отрасли за первый квартал и задачи по выполнению прогнозных показателей 2018 года.

"Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE по итогам первого квартала составил 68,5 проц. Этой технологией пользуются жители республики, проживающие в 76 населенных пунктах. Все большее количество абонентов предпочитают подключаться к сети с помощью этой технологии: доля абонентов, воспользовавшихся услугой передачи данных по технологии LTE, увеличилась с 10 проц. до 25 проц. по сравнению с первым кварталом минувшего года", — отметили в Минсвязи

По результатам января-марта 2018 года количество абонентов широкополосного стационарного доступа в Интернет увеличилось на 30 тыс. до 3 млн 190 тыс. абонентов. Ширина внешнего канала для доступа в Интернет составила 1430 Гбит/с. Увеличивается количество абонентов, подключенных к IMS-платформе и по технологии GPON. Растет количество абонентов IPTV: по состоянию на 1 апреля их количество составило 1 млн 850 тыс.