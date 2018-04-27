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В Беларуси растет популярность технологии LTE
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В Беларуси растет популярность технологии LTE 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — В Беларуси растет популярность технологии LTE. Об этом было заявлено на заседании коллегии Министерства связи и информатизации, где рассматривались итоги социально-экономического развития отрасли за первый квартал и задачи по выполнению прогнозных показателей 2018 года.
"Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE по итогам первого квартала составил 68,5 проц. Этой технологией пользуются жители республики, проживающие в 76 населенных пунктах. Все большее количество абонентов предпочитают подключаться к сети с помощью этой технологии: доля абонентов, воспользовавшихся услугой передачи данных по технологии LTE, увеличилась с 10 проц. до 25 проц. по сравнению с первым кварталом минувшего года", — отметили в Минсвязи.
По результатам января-марта 2018 года количество абонентов широкополосного стационарного доступа в Интернет увеличилось на 30 тыс. до 3 млн 190 тыс. абонентов. Ширина внешнего канала для доступа в Интернет составила 1430 Гбит/с. Увеличивается количество абонентов, подключенных к IMS-платформе и по технологии GPON. Растет количество абонентов IPTV: по состоянию на 1 апреля их количество составило 1 млн 850 тыс.
В Беларуси создается инфраструктура телевизионного вещания в режиме высокой четкости HD. Белорусский рынок в области связи сейчас отличается достаточно высокой конкуренцией. По состоянию на середину апреля в стране действуют 355 лицензий в области связи, выданные Министерством связи и информатизации, из них — 18 операторов почтовой связи и 338 операторов электросвязи. «Это свидетельствует о позитивной тенденции технологического развития и внедрении новых решений», — отметили в Минсвязи. —0—
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