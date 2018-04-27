Ещё
Алексей Шапошников поздравил коллег с Днем российского парламентаризма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алексей Шапошников поздравил коллег с Днем российского парламентаризма 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 27 апреля, официально отмечается День российского парламентаризма.
С праздником профессиональное сообщество поздравил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников:
— Дорогие коллеги, депутаты Московской городской думы! Уважаемые депутаты Государственной думы РФ, члены Совета Федерации РФ, депутаты региональных законодательных собраний, депутаты представительных органов местного самоуправления! Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма! Сложившаяся система российского парламентаризма опирается на общепризнанные демократические ценности и фундаментальные принципы федерализма, что способствует укреплению правовой базы для успешного развития нашей страны. Сегодня в России создан эффективно работающий парламентский механизм. Взаимодействие между законодателями всех уровней с каждым годом укрепляется: это касается как связей между региональными органами законодательной власти, так и их сотрудничества с Государственной думой и Советом Федерации. Диалог, сложившийся между законодательной и исполнительной властями столицы, создает прочную основу для сохранения политической стабильности и динамичного социально-экономического развития Москвы. При этом Московская городская дума не только постоянно совершенствует правовую базу для решения ключевых задач, стоящих перед нашим мегаполисом, но и выступает с федеральными законодательными инициативами, актуальными для всей страны.
Желаю всем парламентариям успехов в законотворческой деятельности, плодотворной работы, благополучия, крепкого здоровья и новых достижений.
СПРАВКА
День российского парламентаризма отмечается каждый год 27 апреля. Дата приурочена к началу работы первой Государственной думы Российской империи — 27 апреля (по старому стилю) 1906 года. Нынешний же праздник был учрежден летом 2012 года. В 2018 году эта дата по всей стране отмечается уже в шестой раз.
Вечерняя Москва: последние новости
Глава Минсельхоза РФ выступил за объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора От победы в Сирии зависит геополитический статус России Эскадрилью подняли по тревоге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1702
В США предрекли смерть морской авиации России343
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей83
Госдеп составил список послушных стран278
Бузова опешила от хамства Распутиной51
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение