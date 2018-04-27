Алексей Шапошников поздравил коллег с Днем российского парламентаризма

В пятницу, 27 апреля, официально отмечается День российского парламентаризма.

— Дорогие коллеги, депутаты Московской городской думы! Уважаемые депутаты Государственной думы РФ , члены Совета Федерации РФ , депутаты региональных законодательных собраний, депутаты представительных органов местного самоуправления! Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма! Сложившаяся система российского парламентаризма опирается на общепризнанные демократические ценности и фундаментальные принципы федерализма, что способствует укреплению правовой базы для успешного развития нашей страны. Сегодня в России создан эффективно работающий парламентский механизм. Взаимодействие между законодателями всех уровней с каждым годом укрепляется: это касается как связей между региональными органами законодательной власти, так и их сотрудничества с Государственной думой и Советом Федерации. Диалог, сложившийся между законодательной и исполнительной властями столицы , создает прочную основу для сохранения политической стабильности и динамичного социально-экономического развития Москвы . При этом Московская городская дума не только постоянно совершенствует правовую базу для решения ключевых задач, стоящих перед нашим мегаполисом, но и выступает с федеральными законодательными инициативами, актуальными для всей страны.

Желаю всем парламентариям успехов в законотворческой деятельности, плодотворной работы, благополучия, крепкого здоровья и новых достижений.

СПРАВКА

День российского парламентаризма отмечается каждый год 27 апреля. Дата приурочена к началу работы первой Государственной думы Российской империи — 27 апреля (по старому стилю) 1906 года. Нынешний же праздник был учрежден летом 2012 года. В 2018 году эта дата по всей стране отмечается уже в шестой раз.