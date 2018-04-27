Звезду реалити-шоу уличили в неумелом фотошопе откровенного снимка

Модель Шантель Коннелли, которая обрела известность благодаря участию в реалити-шоу Geordie Shore, упрекнули в использовании фотошопа в обнаженной фотографии, которую она разместила в Instagram.

Девушка сфотографировалась голышом, ее интимные места рукой прикрывал бойфренд. Фотография собрала больше 28 тысяч лайков — больше, чем получают другие снимки модели в Instagram.

Подписчики хвалили спортивную фигуру Коннелли, однако дотошные пользователи заметили на снимке фальш. В комментариях один из подписчиков обратил внимание на то, что на фото с помощью графического редактора размыто правое бедро модели, вероятно, чтобы скрыть объем.

Судя по комментариям под снимком, критических замечаний со стороны пользователей было больше, однако они были удалены.

«Почему вы продолжаете удалять все комментарии, уличающие вас в фотошопе? — обратился к Коннелли другой подписчик. — По крайней мере, могли бы быть откровенными и честными перед людьми, которые морят себя голодом ради того, чтобы выглядеть как те, кто на самом деле являются подделкой».

В начале апреля другую популярную Instagram-блогершу Лорен Гуджер призвали покаяться в ретушировании фотографий. Девушке посоветовали принять свое тело и перестать пользоваться графическими программами.